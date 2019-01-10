Мужчины-бесстыдники: три знака Зодиака, мало считающиеся с общественным мнением и идущие к своим целям

Примечательно, что такая своеобразная невосприимчивость более характерна для мужчин-представителей трех знаков Зодиака, о которых мы расскажем ниже. Напомним, ранее мы писали о наиболее выраженных циниках, любителях флирта и тех, кто склонен обладать «древней душой», по мнению астрологов.

1. Львы

Мужчина-Лев – сильный, расчетливый, временами взрывной и безрассудный. Он готов на любые безумства, чтобы произвести впечатление или добиться своего, однако не только по этой причине данный знак возглавляет наш небольшой рейтинг. Львы – профессионалы в «отходе назад». Совершив даже некрасивый поступок, они способны вести себя так, будто ничего не случилось.

Львы любят быть в центре внимания и прекрасно знают правила игры. Они – мастера трюков, благодаря которым никогда не остаются в тени. Львы иногда отбрасывают стыд, когда речь идет об их благополучии или комфорте, и даже самая нелепая или жестокая поведенческая тактика может стать их оружием, если будет приносить желаемые плоды. А сопротивляться им практически бесполезно.

2. Близнецы

Двойственность этого знака говорит сама за себя. Его представители склонны к перепадам настроения, увлечениям и часто меняют мнение на кардинально противоположное. Иногда хватает доли секунды, чтобы прилив нежности превратился в гневную вспышку. Мужчины-Близнецы находятся в постоянном движении, это – прирожденные победители, охотящиеся за новыми трофеями. В отношениях они могут быть довольно ветреными и нередко встречаться сразу с несколькими женщинами, не видя в этом ничего предосудительного.

Мужчины-Близнецы с одинаковым триумфом принимают свои победы и поражения. Они довольны собой, отношениями с окружающими и не собираются ничего менять. К слову, это – едва ли не единственные представители зодиака, которые, совершая даже некрасивые поступки, не выглядят плохими людьми. Они так же ненадежны, как и обаятельны.

3. Стрельцы

Беззаботность – одновременно и достоинство, и недостаток этого знака. Каждую свою ошибку Стрельцы воспринимают как урок: они усваивают его и идут дальше, чтобы получить новый. Рожденные под этим знаком мужчины не чувствуют необходимости в том, чтобы испытывать стыд, потому что жизнь вместе с очередным инцидентом не заканчивается.

Влияние Юпитера делает мужчину-Стрельца легким в общении, ярким и веселым, а это очень располагает. Вероятно, именно такая маска не дает разглядеть в нем холодную расчетливость. Каждое решение он принимает взвешенно, предварительно проанализировав все возможные варианты, и добивается успеха. Все, что не приносит пользу, Стрелец безжалостно бросает, как вредную привычку. Но при этом он готов брать от жизни то, что она может ему дать, и хорошее, и плохое.