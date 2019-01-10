17-летняя плюс-сайз балерина доказала всему миру, что тоже может быть грациозной

17-летняя Лиззи Хауэлл из штата Делавэр не похожа ни на одну другую балерину, однако именно благодаря этому виду искусства девушка прославилась на весь мир, пишет fabiosa.ru.

Параметры и вес юной танцовщицы далеки от общепринятых, что неоднократно становилось поводом для насмешек. Но даже недоброжелатели, которым приходилось увидеть Лиззи на сцене, изумлённо открывали рты от её грации и пластики.

Хауэлл прославилась на весь мир после того, как в Сети опубликовали видео, на котором девушка выполняла впечатляющие балетные па. Лиззи с лёгкостью крутит одиннадцать фуэте подряд и исполняет серию пируэтов.

Из-за того, что Хауэлл сильно отличается от своих коллег, ей часто приходится сталкиваться с издёвками, критикой и негативом в свой адрес. Однако девушка старается не обращать внимания на подобные высказывания и продолжает заниматься любимым делом, которому отдала уже больше 10 лет.

Помимо балета, Лиззи увлекается джазом и чечёткой. Хауэлл занимается танцами 4 раза в неделю, доказывая, что упорный труд помогает достичь невероятных высот.

Лиззи — не единственная, кто бросил вызов предрассудкам и устаревшим стереотипам. Ранее мы писали о 67-летней Грете Понтарели, доказавшей, что заняться танцами на пилоне никогда не поздно.