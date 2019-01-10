Тест на определение типа кожи в домашних условиях. Понадобится только салфетка!

Первое, с чего начинается уход за кожей, – это определение ее типа. От степени ее жирности, чувствительности и возрастных изменений зависит грамотный подбор ухаживающих средств и процедур. Неправильно определенный тип кожи часто становится причиной неэффективного ухода и проблем с кожей. Мы расскажем, как определить тип кожи в домашних условиях, пишет fabiosa.ru.