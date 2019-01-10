Тест на определение типа кожи в домашних условиях. Понадобится только салфетка!

Первое, с чего начинается уход за кожей, – это определение ее типа. От степени ее жирности, чувствительности и возрастных изменений зависит грамотный подбор ухаживающих средств и процедур. Неправильно определенный тип кожи часто становится причиной неэффективного ухода и проблем с кожей. Мы расскажем, как определить тип кожи в домашних условиях, пишет fabiosa.ru.
Какие существуют типы кожи?
- Нормальная (отсутствует как сухость, так и жирный блеск, практически нет каких-либо пятен и несовершенств, гладкая и ровная кожа);
- Жирная (поверхность кожа блестящая, расширенные поры, склонность к образованию прыщей и акне);
- Сухая (возможны сухость и шелушения, присутствует ощущение стянутости, кожа может выглядеть тускло и устало, легко образуются морщины);
- Комбинированная (есть отдельные жирные и сухие участки, поры выражены, есть склонность к акне);
- *Чувствительная (повышенная склонность к покраснениям и раздражениям).
* Чувствительной может быть кожа любого типа. Это состояние кожи, при котором эпидермис резко реагирует на любые внешние воздействия (погодные условия, косметические средства). Как правило, чувствительной она становится в результате плохой наследственности, заболеваний, злоупотребления скрабами и пилингами.
Как определить свой тип кожи?
- Утром умойтесь с применением мягкой пенки и не наносите никаких дополнительных средств (в том числе уходовых).
- Через 2 часа возьмите тонкую бумажную салфетку и сделайте несколько нажимов: в области носа, лба, подбородка и щек.
Теперь посмотрите на салфетку и определите, какой у вас тип кожи:
- Если на бумаге не осталось никаких жирных пятен – вы обладательница сухой кожи.
- Три жирные пятна на лбу, носу и подбородке говорят о комбинированномтипе.
- У девушек с нормальной кожей пятна тоже будут в этих трех областях, но слабые.
- Пять жирных пятен – показатель жирной кожи лица.
Теперь, узнав о своей коже больше, вы сможете подойти к уходу за лицом грамотно, подобрать средства, которые помогут укрепить сильные стороны каждого типа и по возможности нивелировать недостатки.