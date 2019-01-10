Правда о том, как мужчины выбирают себе жену

Причина, по которой мужчины выбирают себе жену, находится вне спальни, пишет gorabbit.ru. Спросишь, так как же заставить его жениться на тебе?

Все просто. Мы женимся на тех женщинах, которые делают нас лучше.

Это начинается тогда, когда мы замечаем, что наша машина стала чище, что в доме стало убрано. А потом все переходит на более глубокий уровень: нас охватывает очень достойное чувство, и мы хотим заботиться о своей женщине.

Мы хотим знать, где она, не поломалась ли у нее машина, не закончились ли дома ее любимые конфеты. Становятся важными мелочи, о которых мы даже никогда не думали.

Мы переживаем, как она себя чувствует, а не только как выглядит.

Как женщина, ты можешь думать: «Звучит круто. Но как добиться этого?»

Но правда в том, что ты ничего не можешь сделать, чтобы это произошло. Но ты можешь позволить этому случиться.

Это энергетика. Первая и самая важная заповедь состоит в том, что мужчина любит женщину, которая любит его, но не больше, чем она любит себя. Некоторые называют это уверенностью, но это намного глубже.

Уверенность — это что ты можешь сделать, а любовь к себе — это кем ты являешься.

Вторая заповедь, которая основана на первой — это позволить любви случиться. Ты должна чувствовать себя достойной, чтобы тебя любили не за то, что ты делаешь, а за то, какая ты есть.

Позволить любовь — значит, когда мужчина пытается тебе помочь, проявляя тем самым свою заботу, принимай это.