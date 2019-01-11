Пт, 11.01.2019
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Как выглядят участницы конкурсов красоты в повседневной жизни и без макияжа

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«Мисс Вселенная — 2018» Катриона Грей (Филиппины)

ФОТО: Instagram

Некоторые из нас считают участниц конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» идеалами красоты. Мы привыкли видеть их с ярким макияжем, идеально уложенными волосами и в вечерних платьях, однако в повседневной жизни многие конкурсантки предпочитают одеваться скромно и пользоваться косметикой по минимуму, пишет fabiosa.

К тому же, далеко не все участницы конкурсов красоты — модели. Среди них много врачей, рекламных работников, инженеров и представителей других непубличных профессий.

Мы решили выяснить, как выглядят самые яркие участницы конкурсов красоты последних лет в обычной жизни.

«Мисс Вселенная — 2017» Деми-Лей Нель-Петерс (ЮАР)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Мисс мира — 2018» Ванесса Понсе де Леон (Мексика)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Мисс Вселенная — 2018» Катриона Грей (Филиппины)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Мисс Вселенная — 2017» (4 место) Мария Линн Эрен (Таиланд)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Мисс Вселенная — 2018» (2-я вице-мисс) Стефани Гутьерес (Венесуэла)

А как вы считаете, кто из этих участниц без косметики ещё прекраснее, чем с макияжем?

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