Как выглядят участницы конкурсов красоты в повседневной жизни и без макияжа

Некоторые из нас считают участниц конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» идеалами красоты. Мы привыкли видеть их с ярким макияжем, идеально уложенными волосами и в вечерних платьях, однако в повседневной жизни многие конкурсантки предпочитают одеваться скромно и пользоваться косметикой по минимуму, пишет fabiosa.
К тому же, далеко не все участницы конкурсов красоты — модели. Среди них много врачей, рекламных работников, инженеров и представителей других непубличных профессий.
Мы решили выяснить, как выглядят самые яркие участницы конкурсов красоты последних лет в обычной жизни.
«Мисс Вселенная — 2017» Деми-Лей Нель-Петерс (ЮАР)
«Мисс мира — 2018» Ванесса Понсе де Леон (Мексика)
«Мисс Вселенная — 2018» Катриона Грей (Филиппины)
«Мисс Вселенная — 2017» (4 место) Мария Линн Эрен (Таиланд)
«Мисс Вселенная — 2018» (2-я вице-мисс) Стефани Гутьерес (Венесуэла)
А как вы считаете, кто из этих участниц без косметики ещё прекраснее, чем с макияжем?