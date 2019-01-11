Как выглядят участницы конкурсов красоты в повседневной жизни и без макияжа

Некоторые из нас считают участниц конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» идеалами красоты. Мы привыкли видеть их с ярким макияжем, идеально уложенными волосами и в вечерних платьях, однако в повседневной жизни многие конкурсантки предпочитают одеваться скромно и пользоваться косметикой по минимуму, пишет fabiosa.