Пт, 11.01.2019
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  • Шикарные способы отмыть стеклянные крышки. Блестит, аж глазам больно!

Шикарные способы отмыть стеклянные крышки. Блестит, аж глазам больно!

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Стеклянная крышка

ФОТО: Instagram

Очистить сковороду от нагара и жира бывает очень непросто. Не менее сложно справиться со стеклянными крышками, грязь в которые невероятно сильно въедается. Но есть и прекрасная новость: такие устойчивые загрязнения всё-таки можно одолеть с помощью копеечных средств, которые есть дома практически у каждого, пишет fabiosa. Мы подготовили для вас 2 способа для очистки стеклянной утвари. Выбирайте подходящий!

Способ № 1

Ингредиенты

  • 2 ст. л. соды;
  • 2 ст. л. горчичного порошка;
  • 0,5 бруска мыла;
  • 1 стак. кипятка.

Ход работы

1. Открутите ручку у крышки, если это возможно.

2. Смешайте все ингредиенты. Смажьте крышки полученной смесью с помощью губки. Оставьте на 30 минут. Затем почистите ее с помощью щетки. Хорошо промойте.

3. А вот и результат.

Способ № 2

Ингредиенты

  • 1 ст. л. 9%-го раствора уксуса;
  • 1 ст. л. пищевой соды;
  • 30 г натертого мыла;
  • фольга.

Ход работы

1. Стеклянную посуду опустите в теплую воду. Спустя несколько минут потрите ее скомканной в шар фольгой. 

2. Смешайте все ингредиенты. Добавьте в небольшое количество теплой воды мыльную стружку. Затем - уксус и соду.

3. Нанесите на стекло. Хорошо потрите, а затем смойте.

Почистить жирное стекло непросто, но возможно! Обязательно сохраните эти 2 способа себе. Они обязательно вам когда-нибудь приходятся!

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