Шикарные способы отмыть стеклянные крышки. Блестит, аж глазам больно!

Очистить сковороду от нагара и жира бывает очень непросто. Не менее сложно справиться со стеклянными крышками, грязь в которые невероятно сильно въедается. Но есть и прекрасная новость: такие устойчивые загрязнения всё-таки можно одолеть с помощью копеечных средств, которые есть дома практически у каждого, пишет fabiosa. Мы подготовили для вас 2 способа для очистки стеклянной утвари. Выбирайте подходящий!