Шикарные способы отмыть стеклянные крышки. Блестит, аж глазам больно!

Очистить сковороду от нагара и жира бывает очень непросто. Не менее сложно справиться со стеклянными крышками, грязь в которые невероятно сильно въедается. Но есть и прекрасная новость: такие устойчивые загрязнения всё-таки можно одолеть с помощью копеечных средств, которые есть дома практически у каждого, пишет fabiosa. Мы подготовили для вас 2 способа для очистки стеклянной утвари. Выбирайте подходящий!
Способ № 1
Ингредиенты
- 2 ст. л. соды;
- 2 ст. л. горчичного порошка;
- 0,5 бруска мыла;
- 1 стак. кипятка.
Ход работы
1. Открутите ручку у крышки, если это возможно.
2. Смешайте все ингредиенты. Смажьте крышки полученной смесью с помощью губки. Оставьте на 30 минут. Затем почистите ее с помощью щетки. Хорошо промойте.
3. А вот и результат.
Способ № 2
Ингредиенты
- 1 ст. л. 9%-го раствора уксуса;
- 1 ст. л. пищевой соды;
- 30 г натертого мыла;
- фольга.
Ход работы
1. Стеклянную посуду опустите в теплую воду. Спустя несколько минут потрите ее скомканной в шар фольгой.
2. Смешайте все ингредиенты. Добавьте в небольшое количество теплой воды мыльную стружку. Затем - уксус и соду.
3. Нанесите на стекло. Хорошо потрите, а затем смойте.
Почистить жирное стекло непросто, но возможно! Обязательно сохраните эти 2 способа себе. Они обязательно вам когда-нибудь приходятся!