Как вы неосознанно делаете себя непривлекательной

1. Критический настрой. У всех бывают плохие дни, когда ничего не получается, но тот, кто видит во всем только плохое – сам плохой человек. Привлекательность связана с тем, как мы чувствуем себя рядом с определенным человеком. Важно не как он выглядит, а какую энергетику дает в мир.

2. Застенчивость. Люди, которые постоянно фокусируются на своих комплексах и неуверенностях, лишь привлекают к ним еще больше внимания. В результате вашим достоинствам не остается возможности проявиться. Если вы сосредоточены на том, что вам не нравится в себе, то и другие увидят только это, а не ваши лучшие стороны. Лучше пустите в ход чувство юмора.

3. Сосредотачиваться на себе. В то же время не нужно слишком акцентировать внимание на своей персоне: знайте границу между уверенностью в себе и самоуверенностью, и чего хуже хвастливостью и высокомерием.

4. Всегда держать все под контролем. Если вы хотите, чтобы все всегда было по-вашему, и навязываете это другим, это лишь отталкивает людей. Напористость и решительность – привлекательные качества, но только если дополняются гибкостью и способностью учитывать мнение других.

5. Соперничество. Если вам постоянно нужно доказывать, что вы лучшая, никто не поверит вам. Люди предпочитают сами оценивать ваш уровень привлекательности и совершенства, а не то, что вы им пытаетесь внушить.

6. Грубость. Невежливость и оскорбительное поведение уничтожают любую физическую красоту. Людей привлекают уважительные и добрые личности.

7. Неуверенность. Хуже дерзости может быть лишь неуверенность в себе. Поверьте, здоровая уверенность в себе может сделать вас привлекательной, какой бы внешностью не наделила вас природа.

8. Нечестность. За ваши красивые глаза вам может и простят ложь, но не забудут. Будьте красивы без обмана.