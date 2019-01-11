Ученые назвали самую желанную женщину

В результате выяснилось, что мужчины воспринимают светловолосых женщин, как более привлекательных, молодых и здоровых. Однако блондинки, по мнению мужчин, при всей своей привлекательности, менее серьезны, чем брюнетки и шатенки, ввиду чего светловолосых женщин респонденты отнесли к категории тех, с кем они хотели бы встречаться, в то время как брюнеток – к категории тех, на ком бы хотели жениться.