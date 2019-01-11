Ученые назвали самую желанную женщину

Ученые выяснили, что светловолосые девушки нравятся мужчинам больше, чем женщины с темными и рыжими волосами. Это выяснилось в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале социальной психологии The Journal of Social Psychology, сообщает Maxim.
В рамках эксперимента психологи Аугсбургского университета в американском штате Миннесота показали мужчинам фотографии женщин с разным цветом и длиной волос, и попросили их оценить каждую изображенную на снимках девушку по десятибалльной шкале, пишет segodnya.ua.
В частности, респонденты должны были указать предполагаемый возраст и состояние здоровья женщин, а также оценить их привлекательность, возможность построения долгосрочных отношений и воспитания совместных детей.
В результате выяснилось, что мужчины воспринимают светловолосых женщин, как более привлекательных, молодых и здоровых. Однако блондинки, по мнению мужчин, при всей своей привлекательности, менее серьезны, чем брюнетки и шатенки, ввиду чего светловолосых женщин респонденты отнесли к категории тех, с кем они хотели бы встречаться, в то время как брюнеток – к категории тех, на ком бы хотели жениться.
"Все это заложено в нас природой. Волосы всегда были и по-прежнему являются маркером физического здоровья. Поскольку волосы с годами темнеют, женщины со светлыми волосами, как правило, воспринимаются мужчинами, как более молодые, а значит – более здоровые, и у них есть больше шансов произвести на свет здоровое потомство", – отмечают авторы исследования.
Отметим, в ходе исследования также неожиданно выяснилось, что женщины с длинными волосами менее привлекательны для мужчин, чем женщины со средней длиной волос.