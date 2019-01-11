Из ее ягодиц выкачали весь силикон, и вот как они теперь выглядят
33-летняя танцовщица хотела получать больше чаевых на работе и для этого решила увеличить себе зад. Правда, выбрала для этого медсестру-пенсионерку, которая сделала ей инъекции силикона в ягодицы в обычном гостиничном номере, пишет soulpost.ru.
«Танцевать я начала еще со школы, а лет в 23 заметила, что другие танцовщицы, у которых зад побольше, зарабатывают больше, — рассказывает Томи. — Я даже особо не думала, когда соглашалась на это. И была довольна результатом».
Но эти инъекции чуть не убили Томи. Ей пришлось не только удалить некачественный силикон, чтобы спасти себе жизнь. Операция оставила ее со шрамами и обвисшей кожей на ягодицах.
Теперь танцовщице приходится надевать 5 слоев подтягивающего белья. Потому Томи пришла на американское шоу, где рассказала о своей проблеме в надежде, что ей помогут.