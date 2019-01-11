Пять лучших хранительниц домашнего очага по гороскопу

Рак

Такие хозяюшки делают своей семье приятно путем приготовления вкусных и изысканных блюд. В семье Рака точно никто не останется голодным!

Дева

У Девы развито прекрасное чувство стиля. Для своего дома она служит больше дизайнером. Перекрасить обои в коралловый цвет, выбросить всю старую мебель и заменить на новую, норвежскую - легко. Именно Дева сможет превратить старую лачугу в богемное место!

Лев

У них в доме все всегда идеально: интерьер, еда, одежда. Женщина-Лев обязательно проследит, чтобы все члены ее семьи выглядели как с иголочки.

Овен

Упрямство Овна превращает женщину в прекрасную хозяйку. Пока в доме не будет идеально по всем фронтам, эта женщина не будет спать спокойно.

Телец

Представительницы этого знака очень спокойные, добрые и отзывчивые, поэтому они прекрасные хранительницы домашнего очага. Каждый, кто живет с Тельцом, обязательно обретет поддержку в лице этой женщины.