Пять лучших хранительниц домашнего очага по гороскопу

Далеко не все женщины - идеальные хозяйки! Но есть пять знаков Зодиака, которые делают женщин истинными хранительницами очага, пишет fabiosa.ru.
Рак
Такие хозяюшки делают своей семье приятно путем приготовления вкусных и изысканных блюд. В семье Рака точно никто не останется голодным!
Дева
У Девы развито прекрасное чувство стиля. Для своего дома она служит больше дизайнером. Перекрасить обои в коралловый цвет, выбросить всю старую мебель и заменить на новую, норвежскую - легко. Именно Дева сможет превратить старую лачугу в богемное место!
Лев
У них в доме все всегда идеально: интерьер, еда, одежда. Женщина-Лев обязательно проследит, чтобы все члены ее семьи выглядели как с иголочки.
Овен
Упрямство Овна превращает женщину в прекрасную хозяйку. Пока в доме не будет идеально по всем фронтам, эта женщина не будет спать спокойно.
Телец
Представительницы этого знака очень спокойные, добрые и отзывчивые, поэтому они прекрасные хранительницы домашнего очага. Каждый, кто живет с Тельцом, обязательно обретет поддержку в лице этой женщины.
Теперь вы знаете, какие женщины по знакам Зодиака лучше всего чувствуют свой дом и потребности всех его жильцов. Они всегда знают, какую нотку добавить в интерьере, какой гардероб нужен мужу или детям, а также – чем вкусненьким их всех накормить!