Сб, 12.01.2019

Пять лучших хранительниц домашнего очага по гороскопу

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Семья. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Далеко не все женщины - идеальные хозяйки! Но есть пять знаков Зодиака, которые делают женщин истинными хранительницами очага, пишет fabiosa.ru.

Рак

Такие хозяюшки делают своей семье приятно путем приготовления вкусных и изысканных блюд. В семье Рака точно никто не останется голодным! 

Дева

У Девы развито прекрасное чувство стиля. Для своего дома она служит больше дизайнером. Перекрасить обои в коралловый цвет, выбросить всю старую мебель и заменить на новую, норвежскую - легко. Именно Дева сможет превратить старую лачугу в богемное место!

Лев

У них в доме все всегда идеально: интерьер, еда, одежда. Женщина-Лев обязательно проследит, чтобы все члены ее семьи выглядели как с иголочки. 

Овен

Упрямство Овна превращает женщину в прекрасную хозяйку. Пока в доме не будет идеально по всем фронтам, эта женщина не будет спать спокойно. 

Телец

Представительницы этого знака очень спокойные, добрые и отзывчивые, поэтому они прекрасные хранительницы домашнего очага. Каждый, кто живет с Тельцом, обязательно обретет поддержку в лице этой женщины.

Теперь вы знаете, какие женщины по знакам Зодиака лучше всего чувствуют свой дом и потребности всех его жильцов. Они всегда знают, какую нотку добавить в интерьере, какой гардероб нужен мужу или детям, а также – чем вкусненьким их всех накормить!

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