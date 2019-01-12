Специалист опровергла популярный миф о том, что дезодорант провоцирует рак

В последнее время активно ведутся споры о пользе и вреде дезодорантов для организма. Британский врач рассказала, почему не стоит бояться использования этого средства.
Дезодоранты стали неотъемлемой частью повседневной рутины каждого человека. Многих охватывает паника, когда они понимают, что забыли воспользоваться антиперспирантом. Однако в последние годы все чаще звучит страшное утверждение, что якобы дезодоранты вызывают рак.
Эта теория основана на исследованиях онкологии молочной железы в Германии. Ученые выяснили, что у многих женщин с этим заболеванием в удаленных пораженных тканях содержался алюминий — главный компонент всех антиперсперантов. Исследователи также обнаружили его остатки в молочных железах и подмышечных впадинах пациенток. Однако британский доктор Хейдер Аль-Хайлали утверждает, что это всего лишь миф, пишет Woman.
«Последние исследования, проведенные в Великобритании, показали, что нет никакой связи между использованием дезодорантов и возникновением онкологии», — рассказала она изданию The Daily Mail. Специалист также считает, что подобные заявления ученых только сеют панику, хотя прямых доказательств нет.