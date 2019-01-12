Специалист опровергла популярный миф о том, что дезодорант провоцирует рак

Дезодоранты стали неотъемлемой частью повседневной рутины каждого человека. Многих охватывает паника, когда они понимают, что забыли воспользоваться антиперспирантом. Однако в последние годы все чаще звучит страшное утверждение, что якобы дезодоранты вызывают рак.

Эта теория основана на исследованиях онкологии молочной железы в Германии. Ученые выяснили, что у многих женщин с этим заболеванием в удаленных пораженных тканях содержался алюминий — главный компонент всех антиперсперантов. Исследователи также обнаружили его остатки в молочных железах и подмышечных впадинах пациенток. Однако британский доктор Хейдер Аль-Хайлали утверждает, что это всего лишь миф, пишет Woman.