От какого продукта отказалась Дженнифер Лопес, чтобы в 49 лет иметь тело 25-летней

49-летняя Дженнифер Лопес щеголяет в мини, демонстрирует упругий пресс в кроп-топах и смело носит облегающие платья. В недавнем интервью звезда рассказала, как же ей удается поддерживать свое тело в такой прекрасной форме.
Дженнифер Лопес упорно трудится для того, чтобы как можно дольше очаровывать поклонников своим моложавым видом. Сложно поверить, но в этом году звезде исполнится 50 лет! Певица обладает невероятно стройной фигурой, которой, мы уверены, позавидуют многие юные девушки. А ведь она, на минуточку, мать двоих детей.
В недавнем интервью американскому журналу Harper’s Bazaar Джей Ло рассказала секрет своей стройности, пишет Woman. В будние дни певица почти не вылезает из спортзала. По словам знаменитости, она может пропустить тренировку только в самых крайних случаях, но даже тогда старается найти несколько минут для разминки.
«Я редко пропускаю занятия. Иногда я могу работать допоздна, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час», — призналась певица. Кроме того, Джей Ло тщательно следит за своим ежедневным рационом. Звезда ест шесть раз в день маленькими порциями. В ее меню обязательно присутствуют огурцы, перец, кабачки, капуста и бурый рис. Одним из главных секретов своей стройности певица назвала отказ от газированных напитков. Вторым запрещенным продуктом звезды является картофель.