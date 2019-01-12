От какого продукта отказалась Дженнифер Лопес, чтобы в 49 лет иметь тело 25-летней

Дженнифер Лопес упорно трудится для того, чтобы как можно дольше очаровывать поклонников своим моложавым видом. Сложно поверить, но в этом году звезде исполнится 50 лет! Певица обладает невероятно стройной фигурой, которой, мы уверены, позавидуют многие юные девушки. А ведь она, на минуточку, мать двоих детей.

В недавнем интервью американскому журналу Harper’s Bazaar Джей Ло рассказала секрет своей стройности, пишет Woman. В будние дни певица почти не вылезает из спортзала. По словам знаменитости, она может пропустить тренировку только в самых крайних случаях, но даже тогда старается найти несколько минут для разминки.