Какими комплексами страдают знаки Зодиака?

Овен

Казалось бы, какие комплексы могут быть у волевого, упрямого и прямолинейного Овна? Но под броней скрывается ранимая личность, которая боится потерять бразды правления. Представителя знака начинают сомневаться в себе, теряя лидерство и переставая быть “номером один”.

Телец

Телец окружает себя домашними делами, любимой работой и находит любовь всей жизни. Но вместе со спокойствием и уютом приходит страх потерять стабильность и комфорт. Неожиданная перемена может заставить Тельца засомневаться в своих силах.

Близнецы

Двойственность натуры Близнецов чревата количеством комплексов, помноженных на два. Загвоздка в том, что, если одна часть страдает от неуверенности и зажатости, вторая будет наслаждаться собственной самоуверенностью.

Рак

У ранимых и нежных Раков комплексов – вагон и маленькая тележка. Они часто бывают мнительными, скрытными и неуверенными в себе. Но порой Раку попросту нравится развивать в себе комплекс неполноценности, ведь так можно не брать на себя ответственность за поступки.

Лев

У представителей этого знака всегда и все под контролем. Они часто успешны, элегантны и уверены в себе. Лев хочет завоевать не только уважение коллег и сердце любимого человека – желательно, весь мир. Но комплекс Наполеона мешает Льву выдохнуть и хотя бы на секунду ослабить коготки.

Дева

Аккуратная и уравновешенная Дева тоже страдает от комплексов. Страдает тихо, без слез и душевных метаний, кирпичик за кирпичиком строя свой идеальный мир. Люди привыкли к тому, что у Дев все логично, поэтому “комплекс отличницы” постоянно преследует бедняг.

Весы

Знак постоянно колеблется в отношении к самому себе, поэтому чаши по очереди перевешивают одна другую. В какой-то момент представители знака становятся зависимыми от чужого мнения и перестают верить в себя.

Скорпион

Мастера манипуляций и гении мести тоже подвержены комплексам. Они так стараются держать бразды правления в руках, что не замечают, как к комплексу власти получают в нагрузку высокомерие и страх быть несовершенными.

Стрелец

Когда городу не хватает супергероя с луком – на сцену выходит Стрелец. Они обожают бороться со всякой несправедливостью. До тех пор, пока критика окружающих не сбивает их с седла, сея ощущение ненужности и одиночества.

Козерог

Подобно Тельцу, Козерогам не нравится, когда надежная почва ускользает из-под ног. И очень часто за маской самоуверенности скрывается комплекс неполноценности и страх перед будущим.

Водолей

Знаку нравится быть оригинальным собеседником, очаровывающем других. Им очень важно доказать собственную значимость и обаяние. Но если этого не происходит, Водолей начинает сомневаться в этих чертах.

Рыбы

Нежные Рыбки обзаводятся комплексами несознательно. Они помогают им избегать важных решений и оставаться в трепетном образе хрупкой и ранимой личности.