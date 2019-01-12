Сб, 12.01.2019
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  • Ну наконец-то! В продаже появились нервущиеся колготки

Ну наконец-то! В продаже появились нервущиеся колготки
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«Неубиваемые» колготки Sheertex Sheers

ФОТО: twitter

Канадская компания Sheertex объявила, что раз и навсегда решила проблему «стрелок» на колготках, знакомую всем женщинам. 

Фирма презентовала «неубиваемые» женские колготки — из того же материала-полимера, который используется при создании бронежилетов и альпинистского снаряжения.

По утверждению компании, колготки Sheertex Sheers «легче воды» и в то же время «в десять раз крепче стали». По виду и по ощущениям на коже они ничем не отличаются от обычных изделий. Но при этом не рвутся. В ходе тестов колготки даже давали на растерзание собакам — и их усилия не увенчались успехом, сообщает fakty.ua.

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