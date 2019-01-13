Юная девушка с синдромом Дауна стала лицом популярного косметического бренда

В последние годы наблюдаются существенные перемены в стереотипах в мышлении и даже в стандартах. Людей с синдромом Дауна наконец перестали прятать – их начали развивать и поощрять. Они побеждают в конкурсах красоты, становятся успешными спортсменами, моделями и даже амбассадорами престижных брендов, как Кейт Грант.

Эта удивительная ирландская девушка в свои 20 уже была местной королевой красоты и заключила контракт с популярной маркой Benefit, став ее официальным лицом.

Мама Кейт, Дейдра Грант, рассказала, что дочь с детства мечтала о блестящей модельной карьере. Ее успех – заслуга не только агента, который стал работать с ней. Кейт верила в то, что достигнет желаемого, как и ее близкие.

Представители Benefit нашли девушку буквально случайно в социальных сетях и просто влюбились в ее жизнерадостность и энергию. К слову, до этого она уже успешно дефилировала на модных показах, меняя представление о том, кто может быть моделью.

Кейт не стала фокусироваться только на себе. Собственным примером она прокладывает дорогу в жизнь для тех, кто не так уверен в своих силах.

Грант – не первая модель с синдромом Дауна, которой предложили стать официальной представительницей косметического бренда. Еще в 2016-м популярный журнал People и не только знакомил общественность с Кейти Мид, ставшей амбассадором новой линии по уходу за волосами Beauty & Pin-Ups. Этот бренд был в числе пионеров движения по расширению возможностей женщин.

В то время Кейти было уже 32, но она оказалась идеальным кандидатом для того, чтобы продвигать новые стандарты красоты с особенной жизнерадостностью.

Работа в Beauty & Pin-Ups – не единственное занятие Мид. Кейти была спортсменкой Специальной Олимпиады (участие в ней принимают люди с различными нарушениями умственного развития), работала в казначействе и представляла программу Best Buddies (она направлена на социализацию и создание возможностей путем наставничества).