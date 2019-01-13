Люблю, но не признаюсь: три знака Зодиака, которые предпочитают не говорить о своих чувствах

1. Дева

Услышать «я тебя люблю» от Девы – нечто сродни фантастике. Представители этого знака во всем уважают порядок, в том числе и в чувствах. Признание от них можно ждать месяцами, хотя в действительности они уже долгое время будут влюблены. Для Дев важно удостовериться в подлинности своих чувств прежде, чем открыть их.

Своих партнеров они оценивают по их усилиям. Им важны серьезность, забота и уважение. Представители этого знака никогда ничего не делают наполовину – они привыкли доводить начатое до логического конца, поэтому долгожданное признание звучит, когда они уже определились с жизненным выбором.

2. Скорпион

Скорпионы – отнюдь не поклонники перемен. Им важны стабильность и комфорт, а признание в любви может нарушить устоявшийся порядок. Они не торопятся говорить о своих чувствах, а иногда сознательно препятствуют их развитию, пока не удостоверятся в перспективности отношений.

Вместе с тем Скорпионам нравится казаться загадочными. Даже полюбив кого-то, они могут тщательно скрывать свои чувства, играя с партнерами. Скорпионы редко говорят об этом первыми, предпочитая отвечать на признание, если это взаимно.

3. Водолеи

Рассуждать о любви для Водолея в действительности довольно легко. Однако представители этого знака ценят свою свободу и независимость, а также не видят ничего страшного в том, чтобы провести жизнь в одиночестве. Они открываются только тогда, когда полностью к этому готовы и не боятся, что партнеры будут их ограничивать в чем-либо.

Оригинальность и стремление быть не такими, как все, – еще одна причина, по которой Водолеи не произносят фразу «я тебя люблю». Они предпочитают проявлять свои чувства другими способами, не столь банально.

Есть и те, для кого такие долгожданные кем-то слова абсолютно пусты, в частности, для представителей некоторых знаков Зодиака. Львы, к примеру, с готовностью признаются в любви даже тем, к кому и близко ничего подобного не испытывают, – либо в ответ, либо с целью услышать то же самое и побаловать свое эго. Им важно сохранять видимость идеальности в отношениях до тех пор, пока они их устраивают, но искренние чувства для них священны.

Близнецы – самый адаптируемый знак Зодиака. Они могут говорить «я люблю тебя» любому, если это будет для них выгодно. Рожденные под этим знаком непостоянны и не видят ничего плохого в лукавстве, а жизнь с ними похожа на фейерверк впечатлений.

Весы одержимы романтикой и красотой. Находясь в компании партнера, они стремятся сделать такими даже мимолетные отношения, вот почему признаются в любви практически всем, с кем вступают в отношения.