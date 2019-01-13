37-летняя Пэрис Хилтон в платье цвета страсти зажгла с 23-летним бойфрендом

Так, на вечеринке, которая состоялась 9 января 2019 года в Италии, Пэрис заметили в обществе парня неземной красоты - 23-летнего Джордана Барретта.

И чтобы вы думали - он тоже известная модель!

Появившись на благотворительном вечере фонда "Обнаженные сердца" в ярко-красном платье, Хилтон привлекла к себе множество взглядов.

Но не только наряд цвета страсти был тому причиной!

Светская львица с удовольствием позировала с юным Джорданом Барреттом. И, хотя утверждается, что они только друзья, глядя на эти фото, начинаешь в этом сомневаться!

Пэрис и Барретт познакомились еще в 2015 году, когда парню было всего 18 лет.

Между ними сразу возникла симпатия.

"Пэрис всегда была моим другом, по крайней мере, в течение года, но это была только дружба все это время", - утверждал Джордан в 2015 году.

После этого парочка была не раз замечена вместе на различных светских мероприятиях. Ну а после последней вечеринки таблоиды уже начали писать о том, что между ними явно что-то большее.

Эта парочка выглядит довольно жарко, не так ли?