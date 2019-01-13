Пн, 14.01.2019
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  • 37-летняя Пэрис Хилтон в платье цвета страсти зажгла с 23-летним бойфрендом

37-летняя Пэрис Хилтон в платье цвета страсти зажгла с 23-летним бойфрендом

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Пэрис Хилтон

ФОТО: Instagram

Совсем недавно 37-летняя Пэрис Хилтон рассталась со своим женихом, актером и моделью Крисом Зилкой. Но похоже, светская львица не собирается скучать в одиночестве, пишет fabiosa.ru.

Так, на вечеринке, которая состоялась 9 января 2019 года в Италии, Пэрис заметили в обществе парня неземной красоты - 23-летнего Джордана Барретта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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И чтобы вы думали - он тоже известная модель!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Появившись на благотворительном вечере фонда "Обнаженные сердца" в ярко-красном платье, Хилтон привлекла к себе множество взглядов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но не только наряд цвета страсти был тому причиной!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Светская львица с удовольствием позировала с юным Джорданом Барреттом. И, хотя утверждается, что они только друзья, глядя на эти фото, начинаешь в этом сомневаться!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пэрис и Барретт познакомились еще в 2015 году, когда парню было всего 18 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Между ними сразу возникла симпатия.

"Пэрис всегда была моим другом, по крайней мере, в течение года, но это была только дружба все это время", - утверждал Джордан в 2015 году. 

После этого парочка была не раз замечена вместе на различных светских мероприятиях. Ну а после последней вечеринки таблоиды уже начали писать о том, что между ними явно что-то большее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эта парочка выглядит довольно жарко, не так ли?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Возможно, Пэрис не случайно надела платье цвета страсти, как думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях!

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