Зимние шарфы способствуют появлению прыщей

«Причиной появления прыщей на подбородке, шее, спине или груди может быть обычный зимний шарф. Будучи долго не стиранным, он способствует тому, что поры кожи начинают забиваться», - сообщила дерматолог и косметолог из Woodford Medical доктор Мерин Паттерсон.

Эксперт рассказала о том, что зимние шарфы необходимо стирать так же часто, как и одежду. В них накапливаются пот и отмершие клетки кожи, которые являются питательной средой для бактерий, способных вызывать проблемы с кожей, в том числе гораздо более серьезные, чем появление прыщей. Особенно в этом плане опасны зимние шарфы из искусственных материалов, добавила косметолог.