Ани Лорак стала похожа на Майкла Джексона: певица разочаровала поклонников новым обликом

Ани Лорак разочаровала поклонников. Знаменитость настолько увлеклась процедурами красоты, что начала терять индивидуальность. Поклонники сравнивают звезду с Майклом Джексоном.
Украинская певица Ани Лорак до сих пор находится на заслуженном отдыхе в Майами. Знаменитость радует поклонников яркими фотографиями и впечатлениями от каникул. Недавно Каролина примерила новый образ и запечатлела свой эксперимент на камеру, но вот фанатам такие изменения совсем не понравились, рассказывает Joinfo.ua.
Ани Лорак и ее безвкусный наряд
На личной странице в Инстаграм Ани Лорак опубликовала селфи, на котором она позирует в футболке, джинсовой куртке и больших солнцезащитных очках. Правда, фанаты обратили внимание не на наряд певицы, а на ее измененное, похожее на маску лицо.
Каролина настолько увлеклась процедурами красоты, что начала терять индивидуальность. И от этого поклонники не в восторге.
Раскритиковали подписчики и солнцезащитные очки Ани Лорак. По их мнению, такая форма совсем не подходит под овал лица Дивы.
Вот что пишут в комментариях:
«Фото неудачное, зачем размещать все подряд. Такие очки любое лицо сделают изможденным», «Раньше была самая красивая и умная. Сейчас, увы .... Не могу этого сказать», «Испортила себя и не видит со стороны», «Майкл Джексон» (Орф. и пункт. авторов сохранены. - Прим. Ред.).