Пн, 14.01.2019
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  • Ани Лорак стала похожа на Майкла Джексона: певица разочаровала поклонников новым обликом

Ани Лорак стала похожа на Майкла Джексона: певица разочаровала поклонников новым обликом

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Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Ани Лорак разочаровала поклонников. Знаменитость настолько увлеклась процедурами красоты, что начала терять индивидуальность. Поклонники сравнивают звезду с Майклом Джексоном.

Украинская певица Ани Лорак до сих пор находится на заслуженном отдыхе в Майами. Знаменитость радует поклонников яркими фотографиями и впечатлениями от каникул. Недавно Каролина примерила новый образ и запечатлела свой эксперимент на камеру, но вот фанатам такие изменения совсем не понравились, рассказывает Joinfo.ua.

Ани Лорак и ее безвкусный наряд

На личной странице в Инстаграм Ани Лорак опубликовала селфи, на котором она позирует в футболке, джинсовой куртке и больших солнцезащитных очках. Правда, фанаты обратили внимание не на наряд певицы, а на ее измененное, похожее на маску лицо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Каролина настолько увлеклась процедурами красоты, что начала терять индивидуальность. И от этого поклонники не в восторге.

Раскритиковали подписчики и солнцезащитные очки Ани Лорак. По их мнению, такая форма совсем не подходит под овал лица Дивы.

Вот что пишут в комментариях:

«Фото неудачное, зачем размещать все подряд. Такие очки любое лицо сделают изможденным», «Раньше была самая красивая и умная. Сейчас, увы .... Не могу этого сказать», «Испортила себя и не видит со стороны», «Майкл Джексон» (Орф. и пункт. авторов сохранены. - Прим. Ред.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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