Ани Лорак стала похожа на Майкла Джексона: певица разочаровала поклонников новым обликом

Украинская певица Ани Лорак до сих пор находится на заслуженном отдыхе в Майами. Знаменитость радует поклонников яркими фотографиями и впечатлениями от каникул. Недавно Каролина примерила новый образ и запечатлела свой эксперимент на камеру, но вот фанатам такие изменения совсем не понравились, рассказывает Joinfo.ua.

Ани Лорак и ее безвкусный наряд

На личной странице в Инстаграм Ани Лорак опубликовала селфи, на котором она позирует в футболке, джинсовой куртке и больших солнцезащитных очках. Правда, фанаты обратили внимание не на наряд певицы, а на ее измененное, похожее на маску лицо.

Каролина настолько увлеклась процедурами красоты, что начала терять индивидуальность. И от этого поклонники не в восторге.

Раскритиковали подписчики и солнцезащитные очки Ани Лорак. По их мнению, такая форма совсем не подходит под овал лица Дивы.

Вот что пишут в комментариях: