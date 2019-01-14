Продукты питания которые нельзя разогревать в микроволновой печи

Абсолютно каждый человек нашей планеты во благо своего здоровья должен знать и осознавать, какую опасность могут нести некоторые продукты питания, если их нагревать в микроволновой печи. Joinfo.ua выяснил перечень таких продуктов, и мы уверены, что они периодически появляются в вашем электроприборе.

Что нельзя разогревать в микроволновке

И, кстати, дело не в том, что электромагнитное излучение негативно влияет на качество и свойства пищи, а в том, что они не уничтожают бактерии в еде. В некоторых же продуктах питания от них просто необходимо избавляться.

Яйца вкрутую

Великие экспериментаторы уже давно исследовали результаты приготовления яиц в микроволновке. И идея эта явно не для слабонервных. Однако, следует понимать, что даже если засунуть в технику вареные вкрутую яйца – они тоже взорвутся. Либо ешьте холодными (если они из холодильника), либо режьте их на мелкие кубики.

Рис

С яйцами все понятно – чисто из соображений безопасности, а как насчет риса? Многие хозяюшки, да и мужчины, и дети, бабушки и так далее греют в микроволновке рис. Только есть в этом один очень важный момент, о котором знать нужно каждому.

Многочисленные исследования ученых из абсолютно разных стран мира давно доказали, что в рисе присутствуют жаростойкие бактерии, которые не погибают при разогреве в технике. Да, при повторном разогреве они могут погибнуть, но в это же время они образовывают споры, которые оказываются еще более токсичными. И, в результате, после употребления такого риса в пищу вполне может быть пищевое отравление.

Курица

С курицей еще опаснее, чем с рисом. Употребляя курицу, разогретую в микроволновой печи, мы рискуем «встретиться» со столь страшными и опасными для человеческого организма бактериями, как сальмонеллами. А эти палочки в свою очередь могут вызвать еще неплохой ряд других заболеваний.

Листовая зелень

Листья салата, шпинат, крапива… всё, что так полезно может отравить после разогрева в микроволновке. Природные нитраты, содержащиеся в этих продуктах, могут преобразоваться в нитрозамин, а они, между прочим, столь же опасны, как и канцерогены. Другими словами, употребляя листовую зелень после воздействия электромагнитного излучения, человек подвергается большему риску развития злокачественных опухолей.

И, вообще, зачем листья салата греть в микроволновке? Важно также помнить, что то же самое касается и свеклы, и репы.

Картофель

К огромному нашему разочарованию, картофель греть в микроволновой печи не следует. Готовить его можно, но греть нет. И всё та же причина: бактерии, которые не гибнут так же, как и на сковороде или в духовке.

Переработанное мясо

Все мясные продукты, прошедшие дополнительную обработку и содержащие стабилизаторы, консерванты, красители и любые другие добавки не должны попадать в микроволновку. При нагревании происходят химические процессы, такие как окисление холестерина, которые оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Попробуйте, все-таки, отказаться от бутербродов с колбаской, разогретой под сыром в микроволновке. Не поленитесь, и приготовьте на сковороде.