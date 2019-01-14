Девять признаков того что вам пора начинать худеть

Бывает так, что худеть нужно по медицинским показаниям, иначе существенно повышается риск многочисленных проблем со здоровьем. И это уже не «чьё-то мнение», а конкретная медицинская рекомендация, пишет Joinfo.ua.

Трудности со спортом

Если лишний вес мешает делать те упражнения, к которым вы уже давно привыкли – это тревожный признак. Причём «мешает» - означает не полную невозможность, а значительное усиление усталости после тех или иных нагрузок.

Храп и плохой сон

Лишняя кожа и жир вокруг шеи могут сдавливать дыхательные пути, за счёт чего – приводить к апноэ во сне. И к общему ухудшению снабжения мозга кислородом. Правда, такое состояние наступает обычно тогда, когда другие признаки избыточного веса уже давно сигнализируют о нём.

Болезненные области

Которые постоянно покрываются синяками или воспаляются. И всё это – без какой-либо заметной причины. Как правило, такое состояние связано с метаболическими нарушениями, вызванными лишним весом.

Постоянная усталость

И повышенная утомляемость. Сон, конечно, помогает, но ненадолго. Утомляет всё – даже самые обычные повседневные занятия, типа работы, прогулок или даже шопинга.

Постоянный голод

Несмотря на то, что едите вы ничуть не меньше, чем раньше, а даже чуточку больше. И всё равно – проходит полчаса, и снова хочется. Связано либо с ожирением, либо с тем, что пища совершенно не сбалансирована. Или, что ещё опаснее – с появлением инсулинрезистентного диабета.

Высокое кровяное давление

Со всеми вытекающими – головокружением, головными болями, ощущением сердцебиения, одышкой и прочими классическими симптомами. Сюда же входит и повышенный уровень холестерина.

Боль в спине, бёдрах и коленях

Потому как лишний вес – большая нагрузка на суставы. Причём проявляется боль как во время движения, так и в состоянии покоя. Второй вариант ещё хуже, поскольку означает, что ткани уже начали изнашиваться.

Обхват талии более 90 сантиметров

Конечно, тут всё от роста зависит, но в среднем, 90 сантиметров в обхвате много для всех. Даже для двухметровых качков-спортсменов.

Вы прибавляете по нескольку килограмм каждый год