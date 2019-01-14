Девять признаков того что вам пора начинать худеть

Чаще всего, человек сам решает, когда ему стоит начинать худеть. Для большинства это исключительно косметическая проблема и несоответствие собственным эстетическим стандартам. Но бывает и иначе.
Бывает так, что худеть нужно по медицинским показаниям, иначе существенно повышается риск многочисленных проблем со здоровьем. И это уже не «чьё-то мнение», а конкретная медицинская рекомендация, пишет Joinfo.ua.
Трудности со спортом
Если лишний вес мешает делать те упражнения, к которым вы уже давно привыкли – это тревожный признак. Причём «мешает» - означает не полную невозможность, а значительное усиление усталости после тех или иных нагрузок.
Храп и плохой сон
Лишняя кожа и жир вокруг шеи могут сдавливать дыхательные пути, за счёт чего – приводить к апноэ во сне. И к общему ухудшению снабжения мозга кислородом. Правда, такое состояние наступает обычно тогда, когда другие признаки избыточного веса уже давно сигнализируют о нём.
Болезненные области
Которые постоянно покрываются синяками или воспаляются. И всё это – без какой-либо заметной причины. Как правило, такое состояние связано с метаболическими нарушениями, вызванными лишним весом.
Постоянная усталость
И повышенная утомляемость. Сон, конечно, помогает, но ненадолго. Утомляет всё – даже самые обычные повседневные занятия, типа работы, прогулок или даже шопинга.
Постоянный голод
Несмотря на то, что едите вы ничуть не меньше, чем раньше, а даже чуточку больше. И всё равно – проходит полчаса, и снова хочется. Связано либо с ожирением, либо с тем, что пища совершенно не сбалансирована. Или, что ещё опаснее – с появлением инсулинрезистентного диабета.
Высокое кровяное давление
Со всеми вытекающими – головокружением, головными болями, ощущением сердцебиения, одышкой и прочими классическими симптомами. Сюда же входит и повышенный уровень холестерина.
Боль в спине, бёдрах и коленях
Потому как лишний вес – большая нагрузка на суставы. Причём проявляется боль как во время движения, так и в состоянии покоя. Второй вариант ещё хуже, поскольку означает, что ткани уже начали изнашиваться.
Обхват талии более 90 сантиметров
Конечно, тут всё от роста зависит, но в среднем, 90 сантиметров в обхвате много для всех. Даже для двухметровых качков-спортсменов.
Вы прибавляете по нескольку килограмм каждый год
Понемногу и совершенно незаметно. Но если посмотреть на свои старые фото – разница ощутима. Это означает, что что-то в вашем образе жизни способствует набору лишнего веса. И пора вносить корректировки.