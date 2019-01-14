Пн, 14.01.2019
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Новым лицом Pantene впервые стал ребенок

Новым лицом Pantene впервые стал ребенок

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Новым лицом рекламы Pantene стал ребенок, японка Чанко

ФОТО: Instagram

Новой звездой рекламы Pantene в Японии стала годовалая Чанко — девочка с исключительно густой шевелюрой и выдающейся фотогеничностью, пишет lady.tochka.net.

Бренд Pantene в Японии с нового года будет продвигать очень юная модель, которой всего один год. К слову, маленькая японка Чанко стала лицом Pantene из-за своей нетипичной внешности — девочка обладает густыми и довольно длинными для своего возраста волосами.

На такой нестандартный ход маркетологи решились впервые за всю историю бренда.

Так, на японской рекламе Pantene девочка позирует фотографу вместе с популярной японской телеведущей Сато Конго, "фирменным знаком" которой стала естественная седина и длинные серебристые локоны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 髪記録 / hair diary (@babychanco) on

Стоит отметить, что у новой звезды Pantene уже есть свой профиль в Instagram, где ее знают как @babychanco. За последними обновлениями Чанко следят около 350 тысяч пользователей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ