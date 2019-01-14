Новым лицом Pantene впервые стал ребенок

Новой звездой рекламы Pantene в Японии стала годовалая Чанко — девочка с исключительно густой шевелюрой и выдающейся фотогеничностью, пишет lady.tochka.net.
Бренд Pantene в Японии с нового года будет продвигать очень юная модель, которой всего один год. К слову, маленькая японка Чанко стала лицом Pantene из-за своей нетипичной внешности — девочка обладает густыми и довольно длинными для своего возраста волосами.
На такой нестандартный ход маркетологи решились впервые за всю историю бренда.
Так, на японской рекламе Pantene девочка позирует фотографу вместе с популярной японской телеведущей Сато Конго, "фирменным знаком" которой стала естественная седина и длинные серебристые локоны.
Стоит отметить, что у новой звезды Pantene уже есть свой профиль в Instagram, где ее знают как @babychanco. За последними обновлениями Чанко следят около 350 тысяч пользователей.