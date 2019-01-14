Новым лицом Pantene впервые стал ребенок

Бренд Pantene в Японии с нового года будет продвигать очень юная модель, которой всего один год. К слову, маленькая японка Чанко стала лицом Pantene из-за своей нетипичной внешности — девочка обладает густыми и довольно длинными для своего возраста волосами.

На такой нестандартный ход маркетологи решились впервые за всю историю бренда.

Так, на японской рекламе Pantene девочка позирует фотографу вместе с популярной японской телеведущей Сато Конго, "фирменным знаком" которой стала естественная седина и длинные серебристые локоны.