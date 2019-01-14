Будь в курсе: в США состоится первая в истории веганская неделя моды

«Я хочу разжечь разговоры и дебаты в отрасли путем просвещения, повышения и налаживания связей между нашими наиболее важными ценностями: уважением к человеческой жизни, правам животных и окружающей среде», - заявила Риенда.

VFW откроет вечеринка в Музее естествознания Лос-Анджелеса, где перед гостями с речью о проблемах климата выступит лауреат Нобелевской премии мира Роберт Лемперт.

К слову, четырехдневное мероприятие пройдет в California Market Center, и будет включать в себя подиумные шоу и презентации дизайнеров, которые поддерживают осознанность в фешн-индустрии, а также выставку, посвященную эволюции веганской моды. Также в рамках недели будут представлены инновационные, не вредящие животным, альтернативы в области красоты, еды и моды.