Пн, 14.01.2019
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Будь в курсе: в США состоится первая в истории веганская неделя моды

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Первая в истории веганская неделя моды (США)

ФОТО: Instagram

С 1 по 4 февраля в Лос-Анджелесе пройдет первая веганская неделя моды - Vegan Fashion Week. Её основателем выступила защитница прав животных Эммануэль Риенда, пишет lady.tochka.net.

«Я хочу разжечь разговоры и дебаты в отрасли путем просвещения, повышения и налаживания связей между нашими наиболее важными ценностями: уважением к человеческой жизни, правам животных и окружающей среде», - заявила Риенда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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VFW откроет вечеринка в Музее естествознания Лос-Анджелеса, где перед гостями с речью о проблемах климата выступит лауреат Нобелевской премии мира Роберт Лемперт.

К слову, четырехдневное мероприятие пройдет в California Market Center, и будет включать в себя подиумные шоу и презентации дизайнеров, которые поддерживают осознанность в фешн-индустрии, а также выставку, посвященную эволюции веганской моды. Также в рамках недели будут представлены инновационные, не вредящие животным, альтернативы в области красоты, еды и моды.

Отметим, что в рамках недели будут представлены инновационные, не вредящие животным, альтернативы в области красоты, еды и моды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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