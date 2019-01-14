Лифтинг ресниц: все, что стоит знать о более современной альтернативе наращиванию

Красиво обрамляющие глаза длинные и густые ресницы – мечта многих женщин. Одни из нас добиваются нужного эффекта с помощью декоративной косметики, вторые обращаются в салоны красоты для получения более длительного результата. Но все большую популярнсть набирает услуга лифтинга, рассказывает fabiosa.
Отличия лифтинга от наращивания
Лифтинг ресниц – это современная бьюти-процедура, которую можно сравнить с завивкой. Фактически мастер приподнимает их и придает им красивый изгиб с той разницей, что в процессе используются также специальные кератиновые составы для питания и защиты ресничек (по аналогии с некоторыми техниками для восстановления волос).
В сравнении с наращиванием этот метод практически бесконтактный. Он не требует использования синтетических волокон. Нетоксичный клеевой состав применяется только для защиты орбитальной области на время выполнения процедуры и фиксации силиконовых накладок.
Используемое кератиновое средство тонким слоем распределяется по ресничкам, после чего они тщательно отделяются друг от друга. Одновременно создается аккуратный завиток.
Наконец, реснички обрабатываются укрепляющим и оздоравливающим составом на основе витаминов, протеинов и аминокислот.
В течение 24 часов после лифтинга нельзя умываться, в дальнейшем можно вернуться к обычной рутине ухода и нанесения макияжа. Эффект накладных ресниц длится до 8 недель. Почему это лучше наращивания? После лифтинга можно купаться в море и бассейнах с хлорированной водой, спать лицом в подушку, использовать практически любые косметические средства для умывания и снятия макияжа.
1. Насколько процедура дискомфортна?
Она неинвазивна и абсолютно безболезненна. Длительность составляет 30-60 минут.
2. Можно ли после лифтинга носить контактные линзы?
Да. Пользоваться ими, как и декоративной косметикой, нельзя только во время самой процедуры и 24 часа после нее.
3. Вызывают ли используемые препараты аллергические реакции?
Компоненты в составе средств гипоаллергенны, однако хороший мастер обязательно проведет патч-тест, чтобы выявить индивидуальную непереносимость.
4. Как часто нужно делать коррекцию?
В среднем раз в 6-8 недель.
5. Есть ли побочные эффекты?
Поскольку процедура относительно новая, информации об этом не слишком много. Известно, что в некоторых случаях могут возникнуть:
- локальное воспаление;
- покраснение кожи в орбитальной области;
- слезотечение;
- сухость глаз;
- сыпь.
Лифтинг должен выполнять только опытный специалист. Хотя используемые во время процедуры составы считаются безвредными, следует избегать их попадания в глаза, поскольку они производятся на основании химических веществ.
Нельзя делать лифтинг, если вы страдаете от глазных инфекций и аллергий, хронической сухости роговицы, слезотечения, ячменя или кожа в орбитальной области чрезмерно чувствительна.
Индустрия красоты предлагает прекрасным дамам большой перечень услуг, в том числе и направленных на придание ресницам желаемой длины, густоты и формы. Хотя все они считаются безопасными, мы еще раз призываем вас обращаться только к опытным и проверенным специалистам во избежание возможных последствий.