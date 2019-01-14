Лифтинг ресниц: все, что стоит знать о более современной альтернативе наращиванию

Отличия лифтинга от наращивания

Лифтинг ресниц – это современная бьюти-процедура, которую можно сравнить с завивкой. Фактически мастер приподнимает их и придает им красивый изгиб с той разницей, что в процессе используются также специальные кератиновые составы для питания и защиты ресничек (по аналогии с некоторыми техниками для восстановления волос).

В сравнении с наращиванием этот метод практически бесконтактный. Он не требует использования синтетических волокон. Нетоксичный клеевой состав применяется только для защиты орбитальной области на время выполнения процедуры и фиксации силиконовых накладок.

Используемое кератиновое средство тонким слоем распределяется по ресничкам, после чего они тщательно отделяются друг от друга. Одновременно создается аккуратный завиток.

Наконец, реснички обрабатываются укрепляющим и оздоравливающим составом на основе витаминов, протеинов и аминокислот.

В течение 24 часов после лифтинга нельзя умываться, в дальнейшем можно вернуться к обычной рутине ухода и нанесения макияжа. Эффект накладных ресниц длится до 8 недель. Почему это лучше наращивания? После лифтинга можно купаться в море и бассейнах с хлорированной водой, спать лицом в подушку, использовать практически любые косметические средства для умывания и снятия макияжа.

1. Насколько процедура дискомфортна?

Она неинвазивна и абсолютно безболезненна. Длительность составляет 30-60 минут.

2. Можно ли после лифтинга носить контактные линзы?

Да. Пользоваться ими, как и декоративной косметикой, нельзя только во время самой процедуры и 24 часа после нее.

3. Вызывают ли используемые препараты аллергические реакции?

Компоненты в составе средств гипоаллергенны, однако хороший мастер обязательно проведет патч-тест, чтобы выявить индивидуальную непереносимость.

4. Как часто нужно делать коррекцию?

В среднем раз в 6-8 недель.

5. Есть ли побочные эффекты?

Поскольку процедура относительно новая, информации об этом не слишком много. Известно, что в некоторых случаях могут возникнуть:

локальное воспаление;

покраснение кожи в орбитальной области;

слезотечение;

сухость глаз;

сыпь.

Лифтинг должен выполнять только опытный специалист. Хотя используемые во время процедуры составы считаются безвредными, следует избегать их попадания в глаза, поскольку они производятся на основании химических веществ.

Нельзя делать лифтинг, если вы страдаете от глазных инфекций и аллергий, хронической сухости роговицы, слезотечения, ячменя или кожа в орбитальной области чрезмерно чувствительна.