Четыре прекрасные бабушки из Эстонии едут покорять мир

В декабре в Таллинне пошёл региональный конкурс Grandma Universe/Classic Estonia 2018 организованный агентством Angel Models. По итогам конкурса на международный конкурс Grandma Universe 2019, который пройдёт в Болгарии в Софии с 19 по 23 января, от Эстонии поедут четыре участницы. Финал конкурса пройдёт в Софии 21 января. В этом году международный конкурс красоты для бабушек Grandma Universe проходит уже в десятый раз и поэтому ожидается рекордное количество участниц. За титул самой красивой бабушки мира будут бороться 30 прекрасных женщин со всего мира. Конкурсная неделя обещает быть напряжённой, участницам предстоит несколько дефиле, показ национального костюма, выход в вечерних платьях и конкурс талантов.

Агентство Angel Models Agency делегирует на международный конкурс Grandma Universe 2019:

победительницу местного конкурса и обладательницу титула Grandma Universe Estonia 2018 Лилию Козлову, которая представляет на конкурсе Эстонию в своей категории,

победительницу регионального конкурса в категории Classic и обладательницу титула Grandma Classic Estonia 2018 Рийтту Конделин, которая представляет на конкурсе Эстонию в своей категории,

первую принцессу конкурса и обладательницу титула Grandma Universe Estonia 2018 I runner up Наталью Мянд, которая представляет на конкурсе город Таллинн,

любимицу публики, обладательницу титула Grandma Universe Estonia 2018 People's Choice Ингу Виролайнен, которая представляет на конкурсе Прибалтику.

Представительнице Эстонии и победительнице регионального конкурса в категории Classic Universе Estonia 2018 Рийтте Конделин 60 лет, у неё двое детей и три внука. Рийтта из Финляндии, но у титулованной красавицы в Эстонии свой бизнес, много деловых партнёров и друзей. Несмотря на свою женственность, Рийтта – акула бизнеса. В свободное время она – спортивный тренер по конькам, а ещё более 20 лет занимается зумбой.

«Нахожу энергию в прогулках по лесу, веду здоровый образ жизни, а после настоящей финской бани люблю нырнуть в холодную воду. У меня железный характер, еду в Болгарию за победой, здесь как в бизнесе, надо быть всегда начеку, верю, что выступлю достойно. К тому же, я немного авантюристка, думаю, получу много позитивных эмоций »,- отметила Рийтта.

Рийтта Конделин ФОТО: Albert Truuväärt

Две будущие победительницы и участницы международного конкурса Grandma Universe 2019 – Инга Виролайнен, самая красивая бабушка Эстонии по мнению зрителей, и Лилия Козлова, самая красивая бабушка Эстонии по мнению жюри, оказывается, обе из Грузии, из Тбилиси, даже в школу ходили в одном районе. Позже обе учились в Москве, а встретились и познакомились именно тут, в Таллинне, на конкурсе, спустя много лет. Как выяснилось, в Грузии у них много общих друзей и знакомых. Обе на конкурсе талантов будут удивлять жюри вокалом. Да, жизнь – удивительная штука. Сейчас Инге и Лилии по 56 лет, но поверить в это невозможно.

Наталья Мянд, которая будет представлять в Болгарии наш город Таллинн, энергичная и привлекательная женщина. Работает в сфере красоты, обладает сильным характером, готова свернуть горы ради своей цели. Наталье 58 лет, статная и красивая женщина, работая косметологом знает, что в двадцать лет все женщины прекрасны, а вот после определённого возраста красивая женщина- это прежде всего работа над собой.

«Конкурс ещё один этап жизни, никогда не боялась трудностей, наоборот, они помогают выйти из зоны комфорта, начать работу над собой и дают возможность посмотреть на себя со стороны. Желаю всем нашим участницам и себе удачи, верю в успех»,- сказала Наталья.

Все участницы прекрасны и заслуживают победы. Подготовка к международному конкурсу не была безоблачно-легкой. Поиск нарядов, репетиция походки, подготовка номера для конкурса талантов. Желаем всем нашим участницам успеха и не сомневаемся, что они выступят достойно. Помните, возраст – это только цифра, неважно, сколько тебе лет, сколько у вас детей или внуков, главное – помнить, что прежде всего ты – женщина, а уже потом мама, бабушка, жена и коллега. Все женщины по-своему прекрасны, просто надо не бояться впустить красоту в свою жизнь. А титулы и короны могут стать приятным бонусом.