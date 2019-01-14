Рианна сняла видеоурок макияжа: как скрыть последствия праздников

Таким образом 30-летняя Рианна решила прорекламировать новый консилер и пудру своего косметического бренда Fenty Beauty. С помощью них она показала, как можно спрятать мешки под глазами и покраснения.

Уже 11 января выйдет консилер от Рианны — в целых 50 оттенках! А пудра — в 8 тонах. Они будут сочетаться с уже выпущенной линейкой тональных кремов Pro Filtr от Fenty Beauty (один из бестселлеров бренда).