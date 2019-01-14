Екатерина Андреева дала совет девушкам, как быстрее добиться от мужчины предложения выйти замуж

Екатерина Андреева не скрывает, что счастлива в браке с черногорским бизнесменом Душаном Перовичем. Мужчина влюбился в ведущую с первого взгляда, когда увидел ее по телевизору. С помощью знакомых журналистов Душан сумел лично встретиться с Екатериной.

Однако в тот момент Андреева была замужем за первым супругом и потому игнорировала все знаки внимания, которые оказывал ей Перович. Только после развода она начала принимать ухаживания Душана. Они женаты вот уже более 20 лет.

Сейчас Андреева и Перович отдыхают на Пхукете. Телеведущая регулярно публикует фото и видео с отпуска на своей странице в Инстаграме.

Так, на днях Екатерина показала танец тайских девушек, которым они стараются привлечь мужчин.

А заодно телеведущая поделилась секретом, как добиться предложения руки и сердца от любимого мужчины.

«Я попробовала также ручками покрутить у мужнего носа, но... только рассмешила. А это тоже важная часть отношений. Если вы вместе смеетесь — шанс досмеяться до брачного свидетельства возрастает. Проверено на себе», — рассказала Екатерина (орфография и пунктуация автора сохранены).