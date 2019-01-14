Женщины сняли пронзительное видео, в котором просят прощения у мужчин

В последнее время женщины начали активно отстаивать свое право на то, чтобы находиться в равных условиях с мужчинами во всех сферах деятельности и в жизни в целом. Это постепенно приводит нас к игре в одни ворота. Мы сами начинаем отталкивать сильную половину человечества от себя, а потом только пожимаем плечами. Возможно, кому-то из нас стоит пересмотреть правила этой игры. Ведь для многих женщин защита своих прав превратилась в некую войну против мужчин. Но мы же добиваемся не превосходства, а равенства.