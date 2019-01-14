Джиджи Хадид и Кайя Гербер приняли участие в Неделе мужской моды в Милане

На подиуме Джиджи появилась в уже знакомом нам образе — с короткой челкой. Но не стоит беспокоиться — прическа модели была лишь стилизована, что выглядело так, будто красавица состригла свои локоны. Хадид вышла к публике в голубом платье, расшитом блестящими кристаллами, которые переливались в полумраке зала. Дополнял наряд модели кожаный корсет и ремни.

Джиджи Хадид ФОТО: SCANPIX

Хадид снова не смогла сдержать своих эмоций — похоже, год для нее начался так хорошо, как она и представить себе не могла.

«Когда уже подумала, что все мечты сбылись... Для меня такая честь поучаствовать в показе Prada. Спасибо всей команде! Никогда не забуду этот момент, и этот look,» — написала модель в Instagram.

Кайе Гербер достался на показе более классический образ из двубортного черного жакета и белой юбки, которая также была украшена вышивкой.