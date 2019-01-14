Джиджи Хадид и Кайя Гербер приняли участие в Неделе мужской моды в Милане

Недели моды сезона осень/зима-2019/2020 уже вовсю идут — первыми по традиции презентуются мужские коллекции, впрочем, и девушкам-моделям в этот период скучать не приходится. Главные звезды подиума появляются и на показах в рамках мужских Недель моды. Так, вчера в показе Prada приняли участие Джиджи Хадид, которая недавно снялась и в рекламной кампании бренда, и Кайя Гербер, пишет spletnik.ru.
На подиуме Джиджи появилась в уже знакомом нам образе — с короткой челкой. Но не стоит беспокоиться — прическа модели была лишь стилизована, что выглядело так, будто красавица состригла свои локоны. Хадид вышла к публике в голубом платье, расшитом блестящими кристаллами, которые переливались в полумраке зала. Дополнял наряд модели кожаный корсет и ремни.
Хадид снова не смогла сдержать своих эмоций — похоже, год для нее начался так хорошо, как она и представить себе не могла.
«Когда уже подумала, что все мечты сбылись... Для меня такая честь поучаствовать в показе Prada. Спасибо всей команде! Никогда не забуду этот момент, и этот look,» — написала модель в Instagram.
Кайе Гербер достался на показе более классический образ из двубортного черного жакета и белой юбки, которая также была украшена вышивкой.