Почему модники могут начать ходить с линзами зомби в ближайшем времени

Сфера моды и бьюти-услуг с каждым годом развивается всё быстрее. Даже настоящие фэшиониста не всегда успевают за трендами. Вот вы, к примеру, знали, что в скором времени носить линзы станет очень актуально? А это так.
Первой как всегда тренд подхватила Ким Кардашьян. Она пришла на Met Gala 2018 с цветными линзами орехового цвета, пишет Fabiosa. Как мы знаем, всё, что рекомендует эта дива, распространяется по всему миру с максимальной скоростью.
Если ореховый цвет для вас слишком пресный, дизайнер марки Irene Luft предлагает обратить внимание на белые линзы. Модели "без зрачков и радужек глаз" вышли на подиум в рамках Berlin Fashion Week.
Поэтому вполне возможно, что со временем число "белоглазых" на улицах ваших городов увеличится.
Кстати, в Instagram можно найти многих молодых людей, которые уже опробовали этот тренд. Большинство из них поклонники известного в России репера Элджея, который реглярно носит это украшение.
Иметь цветные линзы на случай, если захочется поэкспериментировать с образом, — отличная идея. Но вот белый цвет точно не для всех. Согласны?