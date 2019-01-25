Почему модники могут начать ходить с линзами зомби в ближайшем времени

Первой как всегда тренд подхватила Ким Кардашьян. Она пришла на Met Gala 2018 с цветными линзами орехового цвета, пишет Fabiosa. Как мы знаем, всё, что рекомендует эта дива, распространяется по всему миру с максимальной скоростью.

Если ореховый цвет для вас слишком пресный, дизайнер марки Irene Luft предлагает обратить внимание на белые линзы. Модели "без зрачков и радужек глаз" вышли на подиум в рамках Berlin Fashion Week.

Поэтому вполне возможно, что со временем число "белоглазых" на улицах ваших городов увеличится.

Кстати, в Instagram можно найти многих молодых людей, которые уже опробовали этот тренд. Большинство из них поклонники известного в России репера Элджея, который реглярно носит это украшение.