Угги-ботфорты и другая самая уродливая зимняя обувь

Угги-ботфорты

Угги — вещь, которую называют уродливой практически все стилисты, но которую так упорно любят многие девушки, пишет Lady.mail. Недавно коллекция меховых плоскостопных «недоваленок» пополнилась уггами-ботфортами, отличающимися от обычных высотой голенища. Коллаборация Ugg с французским брендом Y / Project — идеальный вариант для девушек, поклоняющихся капроновым богам, которые носят прозрачные колготки в 20 den даже зимой.

Если ты претендуешь на звание самой стильной зимой, советуем даже не приближаться к подобной обуви. А если ты все же не представляешь без них своей жизни, то хотя бы откажись от сапог яркой расцветки, со стразами и прочими украшательствами. Выбирай простые черные или нейтральные (серые, антрацит). И меняй их почаще — стоптанные (с помятыми задниками) и грязные угги смотрятся еще хуже.

Валеши

Валеши, они же валенки шитые — аналог кед (только чуть выше) из валяной шерсти с высунутым наружу язычком (кстати, о них мы уже говорили вот здесь). Возможно, удобства им и не занимать, но все плюсы данной обуви перечеркивает ее внешний вид. И если к уггам все давно привыкли, то валеши по праву можно назвать самой уродливой обувью этого сезона.

«Дутики»

Дутики. Зимняя обувь. ФОТО: Pinterest

«Дутые» (мембранные) сапоги, безусловно, сохранят тепло твоих ног в любую погоду. Кроме того, они очень удобны и не стесняют движения. Именно за это их любят мамы маленьких детей, покупая такие сапожки своим чадам. Однако тебе стоит быть с ними осторожнее – «дутики» мило смотрятся только на детских ногах с болоньевым комбинезоном в цветочек. Взрослому человеку в таких появиться можно только в лесу (на прогулке с собакой или, чтобы дойти до лыжни, и в горах опять же ради катания на лыжах или сноуборде).

Луноходы

Луноходы, по сути, разновидность «дутиков», но более объемная. Они были созданы по аналогии с сапогами первых астронавтов, высадившихся на Луну, отсюда и появилось такое необычное название. Космонавтам, возможно, эти сапоги и сослужили хорошую службу, но вот модницам мы категорически не рекомендуем носить их — они напрочь портят все пропорции тела, хоть и выглядят вполне мило и безобидно.

Резиновые сапоги