Вы этого достойны! Пять верных способов полюбить себя

Хватит себя винить

Перестаньте в который раз тренироваться в психоанализе и воспроизводить в памяти ошибки прошлого. Такая концентрация на прошлом не помогает вам, а закапывает самооценку все глубже и глубже в яму депрессии. Сосредоточьтесь на настоящем и не будьте к себе слишком строги!

Больше занимайтесь вещами, которые вам нравятся

Не стоит всегда идти на поводу у друзей и знакомых. Если вы хотите остаться дома, а не идти на скучную вечеринку, то так и сделайте. Сосредоточьтесь на деятельности, которая является частью вашего «я» и приносят вам искреннее удовольствие, тогда вам будет гораздо легче собраться воедино и стать целостной личностью, любящей себя.

Исключите негативные факторы

Часто случается, что из-за патологической привязанности к людям, некоторые могут продолжать отношения с токсичными личностями. Некоторые друзья или знакомые, которые время от времени могут вас обидеть, заставляют испытывать стыд – их не должно быть в вашем мире, если вы хотите полюбить себя. Порвите связи с таким обществом — это первый шаг к самоуважению и любви к себе!

Заботьтесь о своем здоровье

Если вы действительно стремитесь к хорошей жизни и любви к себе, то продемонстрируйте это своему телу – займитесь им! Занятия спортом — это лучший способ показать себе, что вы действительно заинтересованы в своем долголетии и стройной фигуре. Регулярные и планомерные занятия спортом — это точно хороший знак для вашей самооценки и, как следствие, - любви к себе.

Сконцентрируйтесь на том, что вам в себе нравится

Заниматься самоунижением гораздо легче, чем сконцентрироваться на действительно крутых вещах, которые есть в вашей личности. Составьте список вещей, за которые вы себя уважаете. Возможно, вы талантливы в чем-то или обладаете очень редким качеством, которое редко встретишь в наше время. Отнеситесь к себе с пониманием и сосредоточьтесь на полезных качествах вашей персоны. Это точно поможет вам в раскопках дремавшей сильной и независимой личности.