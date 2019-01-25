Джей Ло показала результаты отказа от сахара и восхитила поклонников

49-летняя Дженнифер Лопез продемонстрировала промежуточные результаты 10-дневного детокса, суть которого состоит в отказе от сахара и других углеводов, пишет Lady.mail. Артистка разместила в инстаграме соблазнительное селфи, на котором выглядит очень свежо. Кроме того, поклонники обратили внимание на рельефный пресс Джей Ло.