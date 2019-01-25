Джей Ло показала результаты отказа от сахара и восхитила поклонников

49-летняя Дженнифер Лопез продемонстрировала промежуточные результаты 10-дневного детокса, суть которого состоит в отказе от сахара и других углеводов, пишет Lady.mail. Артистка разместила в инстаграме соблазнительное селфи, на котором выглядит очень свежо. Кроме того, поклонники обратили внимание на рельефный пресс Джей Ло.
«День четвертый, чувствую себя… чуть лучше. Кто со мной?» - написала Дженнифер Лопез.
В комментариях артистка получила множество комплиментов на разных языках. Поклонники не перестают удивляться цветущему виду Лопез.
«О боже, а есть рецепт для создания такого нереального тела?», «Горячо», «Богиня», «Выглядишь красивой и здоровой», «Вы мой кумир», «Молодая и красивая», — восхищаются подписчики.