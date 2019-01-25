Пт, 25.01.2019

Джей Ло показала результаты отказа от сахара и восхитила поклонников

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Дженнифер Лопес

ФОТО: Reuters/ScanPix

49-летняя Дженнифер Лопез продемонстрировала промежуточные результаты 10-дневного детокса, суть которого состоит в отказе от сахара и других углеводов, пишет Lady.mail. Артистка разместила в инстаграме соблазнительное селфи, на котором выглядит очень свежо. Кроме того, поклонники обратили внимание на рельефный пресс Джей Ло.

«День четвертый, чувствую себя… чуть лучше. Кто со мной?» -  написала Дженнифер Лопез.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментариях артистка получила множество комплиментов на разных языках. Поклонники не перестают удивляться цветущему виду Лопез. 

«О боже, а есть рецепт для создания такого нереального тела?», «Горячо», «Богиня», «Выглядишь красивой и здоровой», «Вы мой кумир», «Молодая и красивая», — восхищаются подписчики.

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