Тренды 2018 года, о которых стоит забыть

Ламинирование бровей

Благодаря этой процедуре можно визуально расширить брови и придать им формы. Ламинирование бровей заменяет микроблейдинг и татуаж. Однако, как показывает практика, объем все равно быстро исчезает.

Наращивание ресниц

В 2019 году в тренде естественность. Поэтому от идеи наращивать ресницы стоит лучше отказаться. Наращивать ресницы можно девушкам, у которых свои недостаточно густые.

Цветные зубы

Этот тренд стал самым обсуждаемым в США. Известный бренд Chrōm выпустил лаки для зубов в разных оттенках - розовый, голубой, золотой и другие.

Макияж cut-crease

Особая техника cut crease – это акцентирование складки века: в нее «закладывают» темный оттенок теней, а затем его растушевывают, создавая легкую дымку. Получается особенно выразительный вариант макияжа смоки айс который, кстати, особенно пригодится тем, у кого есть проблема нависшего века – именно затемнение складки помогает скрыть то самое «нависание».

Самый популярный макияж в Инстаграме. Тренд, который пару лет назад выглядел эффектно, но сейчас выглядит не модно.

Переизбыток глиттера