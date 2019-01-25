Пт, 25.01.2019
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Тренды 2018 года, о которых стоит забыть

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Губы, глиттер

ФОТО: Instagram

Яркий макияж и длнные ресницы - то, чего иногда так хочется, но не всегда артхаусный макияж уместен. Бьюти-тренды 2018 года не всегда смотрелись привлекательно и просили, чтобы о них забыли навсегда, пишет Ivona . Рассказывем, какие бьюти-тренды прошедшего года не стоит брать с собой в 2019 год.

Ламинирование бровей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BROWQUEEN 👑 (@kelleybakerbrows) on

Благодаря этой процедуре можно визуально расширить брови и придать им формы. Ламинирование бровей заменяет микроблейдинг и татуаж. Однако, как показывает практика, объем все равно быстро исчезает. 

Наращивание ресниц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LASH EXTENSIONS ☁️ (@mavlashextensions) on

В 2019 году в тренде естественность. Поэтому от идеи наращивать ресницы стоит лучше отказаться. Наращивать ресницы можно девушкам, у которых свои недостаточно густые.

Цветные зубы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CHRŌM (@chromtoothpolish) on

Этот тренд стал самым обсуждаемым в США. Известный бренд Chrōm выпустил лаки для зубов в разных оттенках - розовый, голубой, золотой и другие. 

Макияж cut-crease

Особая техника cut crease – это акцентирование складки века: в нее «закладывают» темный оттенок теней, а затем его растушевывают, создавая легкую дымку. Получается особенно выразительный вариант макияжа смоки айс который, кстати, особенно пригодится тем, у кого есть проблема нависшего века – именно затемнение складки помогает скрыть то самое «нависание».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kristen-Kaye Barnaby. ✨ (@makeupbythakkb) on

Самый популярный макияж в Инстаграме. Тренд, который пару лет назад выглядел эффектно, но сейчас выглядит не модно. 

Переизбыток глиттера

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tara A (@candycoloredbeauty) on

Сияние - то, что так нравится многим девушкам. Но не стоит наносить на себя все блестки мира. Стоит на время отказаться от них, чтобы потом их снова полюбить.

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