Пт, 25.01.2019

"Ну вообще не похожа": Каменских не узнали на обложке популярного глянца

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Настю Каменских пользователи Сети в очередной раз раскритиковали за фотошоп, пишет Ivona.

Украинскую певицу Настю Каменских не узнали на обложке Cosmopolitan Ukraine.

Фото глянца Каменских выложила у себя в Инстаграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Февральский #CosmopolitanUkraine со мной на обложке уже с завтрашнего дня в продаже. Мне кажется, у нас получился очень ярко, стильно и красиво. У нас был очень трогательный и откровенный разговор: как это все-таки важно реализовывать все свои мечты и планы, любить, принимать себя и окружающих такими, как есть! Так что читайте, вдохновляйтесь и не забывайте дарить радость и тепло друг-другу, - написала Настя Каменских.

Пользователи Сети написали в комментариях, что фото Насти слишком обработано в Фотошопе и на обложке глянца она очень отличается от себя в жизни.

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