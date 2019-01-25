"Ну вообще не похожа": Каменских не узнали на обложке популярного глянца

Февральский #CosmopolitanUkraine со мной на обложке уже с завтрашнего дня в продаже. Мне кажется, у нас получился очень ярко, стильно и красиво. У нас был очень трогательный и откровенный разговор: как это все-таки важно реализовывать все свои мечты и планы, любить, принимать себя и окружающих такими, как есть! Так что читайте, вдохновляйтесь и не забывайте дарить радость и тепло друг-другу, - написала Настя Каменских.