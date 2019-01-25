Как похудеть: советы голливудского диетолога

Есть каждые три часа

Многие связывают идею похудеть с меньшим количеством еды. Но наукой доказано, что чрезмерное ограничение в питании лишь способствует прибавлению веса. Вот почему Хейли Помрой рекомендует кушать каждые три часа. То есть стоит планировать пять приемов пищи в день. Это способствует ускорению обмена вещества и калории сжигаются быстрее.

Перестать думать о калориях

Сколько минут мне понадобится, чтобы сжечь их? Что если я съест только половину, чтобы урон был меньше?“

Такие навязчивые идеи должны остаться в прошлом. Вместо того, чтобы думать о цифрах, Хейли предлагает лучше сосредоточиться на качестве продуктов, которые употребляются.

Всегда есть перед тренировкой

Многие люди не придают этому пункту значения. Но голливудский диетолог объясняет, что надпочечники будут стимулировать выработку кортизола, которая поможет достичь необходимого мышечного баланса.

Разнообразить свой рацион