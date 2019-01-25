Ученые доказали: женщины не умеют хранить секреты

Выяснилось, что женщина может молчать о чужой тайне максимум двое суток, потом ей срочно нужно кому-то все рассказать.

К такому выводу ученые пришли после того, как опросили 3000 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Представительницы слабого пола не скрывают, что хранить секреты – не самая сильная их черта. Четыре участницы исследования из десяти признались, что не станут хранить тайну независимо от того, насколько личной или конфиденциальной была информация.

Ученые уточнили, что девять из десяти женщин считают, что они на 100% заслуживают чужого доверия. А вот 2/3 чувствуют вину, что поделились сплетнями с другими. Когда же ученые постарались узнать, почему женщинам так тяжело держать язык за зубами, то выяснилось, что половина раскрывает чужую тайну лишь для того, чтобы снять груз с плеч. Главными темами секретов являются: интимные проблемы, отношения, стоимость покупок.