Нет повода для беспокойства: самые верные мужчины по знаку Зодиаку

1. Раки

Раки не только очень домовиты, но и чувствительны: им свойственно сильно привязываться к людям. Рожденные под этим знаком мужчины стремятся создать крепкую семью. Им нужны заботливые любящие жены, которым они будут платить тем же сторицей. Идеальные отношения для них – это уют в доме, доверие, общность интересов и дети. Если Рак любит, это, скорее всего, на всю жизнь.

2. Скорпионы

Хотя представители этого знака – сложные и даже загадочные натуры, они становятся очень преданными партнерами. Скорпионы не спешат впускать в свой мир случайных людей. Чтобы полюбить, им требуется время, а свои чувства они открывают далеко не сразу. Доверившись женщине, рожденный под этим знаком мужчина того же ожидает от нее: он верен ровно настолько, насколько и она ему.

3. Львы

Хотя мужчина-Лев общителен и стремится быть душой компании, встретив ту единственную женщину, которую способен полюбить всем сердцем, именно ей он будет принадлежать без остатка. Лишь ее внимание и одобрение будут иметь для него значение. В отношениях он ценит заботу, искренность, взаимопонимание и доверие: пока все это явственно чувствуется, пойти на сторону у него не будет и мысли.

4. Девы

Мужчина-Дева практичен и педантичен. Он ценит свою репутацию так высоко, что ему претит сама мысль о том, чтобы быть уличенным во лжи или измене. Часто среди представителей этого знака встречаются однолюбы, способные на все ради единственной женщины. К тому же, Девы необычайно деятельны: они стараются ради своих семей так сильно, что времени на походы «налево» просто не остается.

Если с представителями перечисленных выше знаков с большой вероятностью можно построить крепкие отношения, то кого же следует опасаться?

Мужчины-Овны по своей природе – завоеватели. Они склонны увлекаться, а врожденное упорство побуждает их добиваться своего. Однако это не значит, что партнер-Овен обязательно будет изменять. Засматриваться на других женщин он может начать в том случае, если захватывающая история любви превратится в рутину.

Двойственность натуры – характерная черта рожденного под знаком Близнецов мужчины. Это – авантюрист и непоседа, ему необходимы новые ощущения. Но если рядом будет готовая к экспериментам, легкая на подъем и интересная в общении женщина, он станет идеальным спутником.

Весы – еще один двойственный знак. В отличие от Близнецов, его представители ищут баланс. Толкнуть их на адюльтер может неудовлетворенность: они ищут то, чего не получают в отношениях с постоянной партнершей, при этом жутко терзаются муками совести.

Если задуматься, верность – это состояние души, выбор каждого человека вне зависимости от знака Зодиака. Среди представителей каждого из них встречаются как безусловно преданные мужчины, так и изменщики. Нам кажется, что когда в отношениях есть любовь, доверие и уважение, общие цели, то партнеры не лгут друг другу и не дают поводов для беспокойства.