Двенадцать продуктов, которые укрепят иммунитет

Шалфей. Ученые советуют употреблять для укрепления иммунитета шалфей, поскольку он обладает сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Шалфей – отличный продукт для профилактики простудных заболеваний.

Бузина. Согласно последним исследованиям, употребление напитков на основе бузины помогает быстрее справиться с гриппом и простудой.

Продукты с антибактериальными свойствами. Для поддержания и укрепления иммунитета ученые настоятельно советуют включить в рацион чеснок, имбирь, орегано, куркуму. Эти продукты не только содержат вещества, которые борются с патогенными микроорганизмами, но и помогают не толстеть зимой, так как способствуют ускорению обмена веществ.

Соки и смузи. Свежевыжатые фруктовые и овощные соки и смузи помогают избежать простуд, они содержат концентрированные дозы полезных элементов, антиоксидантов. Но именно по этой причине злоупотреблять ими не стоит, любые вещества в сразу большом количестве могут спровоцировать нежелательные процессы.