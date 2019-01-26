Двенадцать продуктов, которые укрепят иммунитет

Ученые из Лондонского университета королевы Марии опубликовали на страницах издания Daily Mail рекомендации об укреплении иммунитета в непростой для здоровья зимний сезон. Специалисты сделали упор на естественные методы повышения иммунной защиты организма и посоветовали употреблять определенные продукты, сообщает Medikforum.
Шалфей. Ученые советуют употреблять для укрепления иммунитета шалфей, поскольку он обладает сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Шалфей – отличный продукт для профилактики простудных заболеваний.
Бузина. Согласно последним исследованиям, употребление напитков на основе бузины помогает быстрее справиться с гриппом и простудой.
Продукты с антибактериальными свойствами. Для поддержания и укрепления иммунитета ученые настоятельно советуют включить в рацион чеснок, имбирь, орегано, куркуму. Эти продукты не только содержат вещества, которые борются с патогенными микроорганизмами, но и помогают не толстеть зимой, так как способствуют ускорению обмена веществ.
Соки и смузи. Свежевыжатые фруктовые и овощные соки и смузи помогают избежать простуд, они содержат концентрированные дозы полезных элементов, антиоксидантов. Но именно по этой причине злоупотреблять ими не стоит, любые вещества в сразу большом количестве могут спровоцировать нежелательные процессы.
Помидоры, апельсины, свекла, баклажаны, арбузы. Положительного эффекта по укреплению иммунитета можно достичь уже через неделю активного употребления данных продуктов, заявили эксперты.