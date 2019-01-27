Пять распространенных бьюти-процедур, которые могут украсть вашу красоту

Каждая из нас не раз слышала про стволовые клетки или плазмолифтинг, но что это из себя представляет? Кто-то создает новые методики, а кто-то их исследует и разносит в пух и прах.

Давайте рассмотрим 5 известных процедур, эффективность которых не доказана.

1. Подтяжка лица с помощью стволовых клеток

Чем особенна данная процедура — клетки сами запускают фактор роста, который характерен только для юной кожи. Об этом методе говорят уже очень давно, и он действительно является инновационным в эстетической медицине. Такая подтяжкаделает кожу эластичной, стимулирует выработку коллагена и способствует ее регенерации. Ученые давно нашли способ извлекать из кожи человека стволовые клетки, а косметологи внедрили их в мир красоты. Однако никто еще не пришел к единому мнению о количестве клеток, используемых для одного сеанса, и количестве процедур в целом, чтобы убедиться в качестве результата.

2. Плазмолифтинг

О данной процедуре говорят уже почти десять лет. Это инъекционный метод. Собственная кровь, богатая тромбоцитами, вживляется в контуры лица. До сих пор такой способ омоложения, позаимствованный из ортопедической хирургии, не был одобрен управлением по санитарному надзору, доказательств от независимых экспертов также на сегодняшний день нет.

3. Скульптурирование губ

Процедура представляет собой инъекции филлера, который используют в эстетической хирургии для изменения объема тканей лица. В реальной жизни этот продукт часто применяется на таких его областях: виски, щеки, скулы и носогубные складки. Данный препарат не подходит для введения его в губы. Заполняя их, филлер стимулирует рост коллагена. В итоге оказывается сложно подсчитать, до какого размера могут вырасти губы после подобной процедуры. А на выведение препарата из организма уходит около шести месяцев.

4. Лазерная липосакция

По сравнению с традиционной липосакцией, лазерная могла считаться достижением прогресса. Жировые отложения с легкостью расплавлялись лазером и так же легко освобождали организм. Однако наряду с удалением жира происходили такие «неудобства» как уплотнения, болевые ощущения, шрамы и ожоги. Поэтому специалистами было принято решение признать, что действие лазера в липосакции приводит к легким формам ожогов на телах их клиентов.

5. Лифтинг с помощью лазера

Такая процедура, в процессе которой применялся ультразвуковой аппарат, планировался стать спасением для женщин в возрасте. Но практика показала сильнейшие болевые ощущения во время сеанса и весьма посредственный результат.