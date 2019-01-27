Безвкусица или стиль? Известный дизайнер Виктория Бекхэм нарушила самый строгий модный запрет!

Поклонники знаменитости отмечают, что у Викки действительно хороший вкус. К сожалению, один из последних ее выходов в свет раздосадовал их.

44-летняя Виктория Бекхэм во время прогулки по Нью-Йорку была одета в образ в темных цветах. В целом сочетание вещей выглядело очень стильным. Очки и длинная юбка придавали звезде загадочности. Но вот водолазка, сквозь которую просвечивался белый бюстгальтер, не очень хорошо вписывалась в ансамбль. Такие контрастные сочетания считаются безвкусными. Некоторые ресурсы сообщают, что нижнее белье не должно быть видно сквозь одежду.

Работают ли сейчас модные правила?

С каждым годом мода становится все безумнее. Дресс-код и сочетания по универсальным правилам и шаблонам уже мало кого волнует. Людей, подбирающих помаду под цвет шарфа, с каждым годом становится все меньше и меньше. Пожилые женщины не боятся носить шорты. Поэтому при выборе одежды главное - самоощущения.