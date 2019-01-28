Правила ухода за губами после увеличения

Операции по увеличению губ становятся все более популярными среди представительниц прекрасного пола. При этом введение филлеров не занимает много времени, безболезненно и не вызывает проблем, пишет Medikforum. Высококачественные современные наполнители для губ абсолютно гипоалергенны и безопасны. Полученный эффект сохраняется не менее 6 месяцев, в некоторых случаях повторная коррекционная процедура проводится через полтора года.

Профессионалы индустрии красоты рассказали, что можно делать после увеличения губ, назвав при этом и ряд ограничений. В первую очередь, как и любая медицинская процедура, изменение губ также должен проводить только профессионал. Собираясь пройти терапию губ, не меньше, чем за две недели следует начать подготовку к операции, а также определиться с выбором наполнителя и его количества и плотности.

В это время следует ограничить курение, употребление алкоголя и продуктов с кофеином. Также не рекомендуется принимать аспирин и идентичные лекарства, способные понижать свертываемость крови. Врач-профессионал не возьмется проводить операцию пациентам с недавно проведенной имплантацией зубов. Такие же предостережения существуют и относительно беременности, и в период кормления грудью.