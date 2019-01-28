Бодипозитив: любовь к себе или обычная лень?

Движение "Бодипозитив" принесло много пользы как мужчинам, так и женщинам, например, позволило им чувствовать себя комфортно в своем теле во время занятий фитнесом. Однако недавно я видел, как это движение становится распространением ожирения.

Оно опасно, поскольку позволяет мужчинам и женщинам, находящимся в опасной стадии ожирения, думать, что им не нужно меняться. Но я считаю, что мы должны помогать таким людям становиться мотивированными и здоровыми членами общества, побуждая их худеть.

Кроме того, мне кажется, что эта причина позволила людям, которые и так были довольны своим телом, поверить, что они "совершенны" и что им больше не нужно стремиться быть здоровее.

...Это движение (или, по крайней мере, большее из того, что я видел в последнее время) опасно для жизни, поскольку принимаемое ожирение может сократить жизнь человека на десятки лет.

Вместо того, чтобы поощрять нездоровых людей продолжать жить такими, как они есть, мы должны учить их любить свое тело настолько, чтобы они хотели улучшить свое здоровье...(Орфография и пунктуация автора сохранены.)