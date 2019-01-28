Бодипозитив: любовь к себе или обычная лень?

Скажите, вы любите себя и свое тело? Если вы замешкались с ответом, не волнуйтесь. Таких, как вы, в мире огромное множество!
Поговорим о бодипозитиве
Критическое, а то и негативное отношение к себе - проблема многих современных людей, особенно женщин, пишет Fabiosa.
Вот почему построение позитивного образа тела - отличный способ противодействовать потоку идеальных картинок, с которыми нам ежедневно приходится конкурировать.
Бодипозитив (от англ. body positivity — позитивное восприятие тела) — идеология принятия любого вида тела и признательности к нему. Социальное движение основано на убеждении, что все люди должны иметь позитивное представление о своих телах и принимать их так же, как и тела других людей. Движение существует в рамках третьей волны феминизма и борется за недопустимость дискриминации по признаку веса, психического и физического здоровья, внешнего вида. (Википедия)
В то же время, находятся люди, которые считают, что под принятием себя таким как есть скрывается обычная лень. Якобы, сторонники бодипозитива просто хотят есть все подряд и не заморачиваться по поводу спортзалов. Да еще и других поучают при этом, как нужно жить! Что же на самом деле пропагандируют такие звезды, как Кристен Белл, Эшли Грэхем, Серена Уильямс и Крисси Тейген? Давайте разбираться!
Положительные стороны
По словам медицинского психолога Элизабет Хальстед, положительный образ тела (PBI) складывается из трех компонентов:
- Самоуважение: человек ценит себя и верит в то, что другие тоже наслаждаются его компанией.
- Позитивный настрой: принятие своих сильных и слабых сторон, избегая при этом перфекционизма, сравнений и осуждения.
- Эмоциональная стабильность: поддержание здорового равновесия между мыслями и чувствами, а также возможность делиться своим опытом с другими.
Несомненно, самый большой плюс бодипозитива в том, что, избавившись от негатива по отношению к своему телу, многие женщины поверили в себя и стали успешными.
Отрицательные стороны
Противники этого движения приводят свои аргументы. Вот что пишет один из пользователей Сети:
Движение "Бодипозитив" принесло много пользы как мужчинам, так и женщинам, например, позволило им чувствовать себя комфортно в своем теле во время занятий фитнесом. Однако недавно я видел, как это движение становится распространением ожирения.
Оно опасно, поскольку позволяет мужчинам и женщинам, находящимся в опасной стадии ожирения, думать, что им не нужно меняться. Но я считаю, что мы должны помогать таким людям становиться мотивированными и здоровыми членами общества, побуждая их худеть.
Кроме того, мне кажется, что эта причина позволила людям, которые и так были довольны своим телом, поверить, что они "совершенны" и что им больше не нужно стремиться быть здоровее.
...Это движение (или, по крайней мере, большее из того, что я видел в последнее время) опасно для жизни, поскольку принимаемое ожирение может сократить жизнь человека на десятки лет.
Вместо того, чтобы поощрять нездоровых людей продолжать жить такими, как они есть, мы должны учить их любить свое тело настолько, чтобы они хотели улучшить свое здоровье...(Орфография и пунктуация автора сохранены.)
Бодипозитивщики также неоднократно подвергались критике за попустительское отношение к женщинам с расстройствами пищевого поведения (например, булимия) или к тем, кто вынужденно соблюдает строгую диету по причинам, связанным со здоровьем.
Где бодипозитив, там и бодишейминг
В Сети есть огромное количество людей, которые активно обсуждают чужую внешность. Естественно, что обычно жертвами бодишейминга становятся знаменитости.
Так, объектами нападок неоднократно оказывались такие красотки, как Ким Кардашьян и Джиджи Хадид.
Что уж говорить о моделях plus size Эшли Грэм и Тесс Холлидей!
Что тут можно сказать? По мнению специалистов, желание критиковать фигуры других людей обычно связано с неприятием собственной внешности.
Прежде, чем называть кого-то толстухой, эксперты советуют посмотреться в зеркало!
Пять шагов на пути к бодипозитиву
Улучшение образа собственного тела может быть трудным делом. Но эта задача, безусловно, выполнима.
Вот пять важных шагов, которые вы можете сделать прямо сейчас:
1. Признать, что все мы разных форм и размеров. Восхищайтесь красотой, но не сравнивайте себя ни с кем другим.
2. Сосредоточьтесь на своих положительных качествах, навыках и талантах, избегая негативных высказываний.
3. Научитесь ценить и уважать то, что может сделать ваше тело.
4. Ставьте позитивные цели, ориентированные на здоровье, а не на потерю веса.
5. Живите жизнью, которая вам нравится, прямо сейчас.
Почаще напоминайте себе, что выглядеть как идеальная картинка в Instagram нереально для подавляющего большинства людей (а без Фотошопа и для самого объекта!).
Итак, что же такое бодипозитив? Как видим, однозначного ответа нет. Но есть одна полезная мысль, которую точно нужно взять от бодипозитивщиков: неважно, какого вы размера - любой человек заслуживает любви и уважения, особенно от себя самого!