Образ дня: Виктория Бекхэм в белоснежном костюме

Раньше главной темой для обсуждения были отношения Виктории Бекхэм с ее мужем Дэвидом. Однако в последнее время поклонники больше внимания обращают на безупречный стиль Виктории, пишет Ivona. С каждым новым выходом в свет дизайнер демонстрирует свой идеальный вкус. Чаще всего она одевается в одежду собственных коллекций.

Совсем недавно Виктория Бекхэм посетила выставку картин. Для выхода в свет она выбрала блузу и белые широкие штаны. Хорошо подчеркнуть свой образ ей удалось красным поясом и крупной подвеской.