Пн, 28.01.2019
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  • Образ дня: Виктория Бекхэм в белоснежном костюме

Образ дня: Виктория Бекхэм в белоснежном костюме

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Виктория Бекхэм

ФОТО: Instagram

Знаменитый дизайнер продемонстрировала свой безупречный стиль.

Раньше главной темой для обсуждения были отношения Виктории Бекхэм с ее мужем Дэвидом. Однако в последнее время поклонники больше внимания обращают на безупречный стиль Виктории, пишет Ivona. С каждым новым выходом в свет дизайнер демонстрирует свой идеальный вкус. Чаще всего она одевается в одежду собственных коллекций. 

Совсем недавно Виктория Бекхэм посетила выставку картин. Для выхода в свет она выбрала блузу и белые широкие штаны. Хорошо подчеркнуть свой образ ей удалось красным поясом и крупной подвеской.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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До этого Виктория также выбрала для выхода широкие брюки и блузу, однако поклонники в соцсетях раскритиковали ее образ, где говорили, что она слишком худая.

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