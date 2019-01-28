Сексуальные секреты счастливых пар

Счастливые отношения пары - это сочетание многих важных вещей. Одним из таких аспектов является секс, который является ключевым моментом для поддержания здоровой связи между двумя людьми, пишет Ivona. Счастливые пары знают это очень хорошо, и вот советы, которым стоит следовать.
- Качество лучше количества
Когда отношения уже длятся достаточно долго, вполне возможно, что секса может стать меньше. Здесь уже гораздо важнее качество секса. Стоит прислушиваться к своему партнеру, экспериментировать, не бояться говорить на интимные темы. Все это только укрепит отношения.
- Прелюдия очень важна
Обычно мужчины оставляют эту деталь в стороне, но она действительно важнее, чем кажется. Чтобы секс не становился однообразным, прелюдия внесет свою изюминку. Можно завести игривый диалог, в течение дня писать сексуальные сообщения, интриговать фотографиями. Все это разнообразит интимную жизнь
- Оргазмы важны для обоих
Самое распространенное мнение, что мужчинам легче достичь оргазма, и о достижении женского оргазма никто не беспокоится. Тем не менее, в отношениях очень важно, чтобы оба партнера были удовлетворены. В конце концов, это приведет к большей близости, которая благоприятно скажется на отношениях.
- Секс не должен быть частью наказаний
Многие пары считают, что “все вопросы можно решить в постели“. Или часто женщина хочет наказать своего избранника отсутствием секса. Правда в том, что оба аргумента неверны. Секс не должен быть частью ссор. Он может быть как примирение, но не использоваться в качестве наказания.
- Проводить время раздельно
Личное пространство очень важно не только потому, что оно необходимо для каждого человека, но также и потому, что пара начинает скучать друг по другу. А это влияет на качество секса и делает его лучше.