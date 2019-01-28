Сексуальные секреты счастливых пар

Качество лучше количества

Когда отношения уже длятся достаточно долго, вполне возможно, что секса может стать меньше. Здесь уже гораздо важнее качество секса. Стоит прислушиваться к своему партнеру, экспериментировать, не бояться говорить на интимные темы. Все это только укрепит отношения.

Прелюдия очень важна

Обычно мужчины оставляют эту деталь в стороне, но она действительно важнее, чем кажется. Чтобы секс не становился однообразным, прелюдия внесет свою изюминку. Можно завести игривый диалог, в течение дня писать сексуальные сообщения, интриговать фотографиями. Все это разнообразит интимную жизнь

Оргазмы важны для обоих

Самое распространенное мнение, что мужчинам легче достичь оргазма, и о достижении женского оргазма никто не беспокоится. Тем не менее, в отношениях очень важно, чтобы оба партнера были удовлетворены. В конце концов, это приведет к большей близости, которая благоприятно скажется на отношениях.

Секс не должен быть частью наказаний

Многие пары считают, что “все вопросы можно решить в постели“. Или часто женщина хочет наказать своего избранника отсутствием секса. Правда в том, что оба аргумента неверны. Секс не должен быть частью ссор. Он может быть как примирение, но не использоваться в качестве наказания.

Проводить время раздельно