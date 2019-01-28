«Это не она!»: Поклонники не узнали помолодевшую Татьяну Буланову

Певица сумела привлечь к себе повышенное внимание со стороны профильных изданий: в них обсуждают, как похорошела и помолодела исполнительница. Многие поражены тем, насколько свежо выглядит Буланова. При этом в ответ на скептические высказывания об использовании фотошопа очевидцы, которые сталкивались в последнее время с Татьяной Булановой, уверяют: артистка действительно сейчас находится в очень хорошей форме. Не исключено, что это следствие омолаживающих процедур у высокопрофессиональных специалистов.

Татьяна Буланова тщательно следит за внешностью. Сейчас, к примеру, она находится в Карелии, в клинике, специализирующейся на программах очищения организма. Может быть поэтому Буланова выглядит удивительно молодо? Поклонники осыпали артистку комплиментами, отметив ее замечательную внешность.

Еще один снимок, опубликованный в Instagram, на котором сравнивается нынешний вид артистки с фотографией 1999 года, вызвал громкие споры у пользователей сети. Некоторые пользователи не поверили, что на обоих снимках запечатлена Татьяна.

Это не она! — пишут недоверчивые подписчики.

Впрочем, большинству нынешний облик певицы все же пришелся по душе.

Такая же красивая. 50 и близко не дашь, — восхитились поклонники Татьяны Булановой.

Имя Татьяны Булановой не слишком часто появляется в светской хронике. Будучи человеком скромной натуры звезда не любит к себе и своей личной жизни повышенного внимания. Однако превосходный внешний вид певицы не смог остаться незамеченным прессой.

Кстати, напомним, что на прошлой неделе Татьяна Буланова выпустила новый клип на ремейк песни «Белые дороги», исполненный совместно с эстонским дуэтом «ПараТайн». Клип и песня, благодаря неординарной видеосъемке и новой аранжировке, получила весьма молодежное звучание, нехарактерное творчеству Татьяны Булановой.

Несмотря на то, что в песне поднимается довольно-таки провокационная тема: наркотики, алкоголь, разгульный образ жизни, все это не помешало творению новоиспеченного трио набрать множество позитивных откликов от слушателей на просторах интернета.

Вероятно, звезда потрясающе выглядит, благодаря тому, что молода душой...