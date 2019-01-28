Пн, 28.01.2019
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  • Портал Krasotka согревает души жительниц Таллинна, разыгрывая ошеломительные призы!

Портал Krasotka согревает души жительниц Таллинна, разыгрывая ошеломительные призы!

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Награждение победительницы розыгрыша " Девичник с Красоткой". Ангелина Богуцкая, Анна Лебедева

ФОТО: Личный архив Krasotka.ee

Сегодня, в этот на редкость морозный понедельник, редактор портала Krasotka.ee Ангелина Богуцкая осчастливила одну из жительниц Таллинна, вручив ей ошеломительный приз.

Благодаря сотрудничеству портала Krasotka и фирмы аренды автомобилей Aldenrent, прекрасная жительница Таллинна, по имени Анна, получила сертификат, который дает ей возможность насладиться трехчасовой поездкой по Таллинну на шикарном эксклюзивном автомобиле Mercedes-Benz V-klasse в компании трех подруг.

Mercedes-Benz V klass (Tallinn)

ФОТО: Aldenrent

Девушка выполнила все условия для участия в розыгрыше «Девичник с Красоткой», который проводился на страничке Krasotka в Facebook, и удача обернулась именно ей.

Смотри как мы делаем своих читательниц немножко счастливее.

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