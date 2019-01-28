Пн, 28.01.2019
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  • Как невинный ангел: 51-летняя Памела Андерсон покорила красотой на Неделе высокой моды

Как невинный ангел: 51-летняя Памела Андерсон покорила красотой на Неделе высокой моды

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Памела Андерсон

ФОТО: SCANPIX

22 января 2019 года в рамках парижской Недели высокой моды состоялся торжественный ужин, гостьей которого стала, в числе прочих, Памела Андерсон.

51-летняя красотка приковала к себе немало взглядов. Пэм в длинном шелковом платье цвета слоновой кости от Aelis Couture выглядела как невинный ангел, пишет Fabiosa.

Простой, и, в то же время, роскошный наряд на одно плечо удачно  дополнили золотистые лодочки и крупные серьги с бриллиантами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Памела с минимумом макияжа поразила поклонников невероятно юным и естественным обликом. 

Она выглядит просто потрясающе! Нет слов!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Правда, мнения относительно ангельского образа Андерсон разделились.

Одним фанатам актрисы этот наряд сразу пришелся по душе, а вот другие посчитали, что его фасон был неподходящим для зрелой женщины и не смог подчеркнуть несомненные достоинства звезды.

Напомним, что раньше Андерсон предпочитала более откровенные наряды и яркий макияж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А как считаете вы? Какая Пэм вам нравится больше: нежный ангел или соблазнительная чертовка?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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