Как невинный ангел: 51-летняя Памела Андерсон покорила красотой на Неделе высокой моды

22 января 2019 года в рамках парижской Недели высокой моды состоялся торжественный ужин, гостьей которого стала, в числе прочих, Памела Андерсон.
51-летняя красотка приковала к себе немало взглядов. Пэм в длинном шелковом платье цвета слоновой кости от Aelis Couture выглядела как невинный ангел, пишет Fabiosa.
Простой, и, в то же время, роскошный наряд на одно плечо удачно дополнили золотистые лодочки и крупные серьги с бриллиантами.
Памела с минимумом макияжа поразила поклонников невероятно юным и естественным обликом.
Она выглядит просто потрясающе! Нет слов!
Правда, мнения относительно ангельского образа Андерсон разделились.
Одним фанатам актрисы этот наряд сразу пришелся по душе, а вот другие посчитали, что его фасон был неподходящим для зрелой женщины и не смог подчеркнуть несомненные достоинства звезды.
Напомним, что раньше Андерсон предпочитала более откровенные наряды и яркий макияж.
А как считаете вы? Какая Пэм вам нравится больше: нежный ангел или соблазнительная чертовка?