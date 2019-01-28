Как невинный ангел: 51-летняя Памела Андерсон покорила красотой на Неделе высокой моды

51-летняя красотка приковала к себе немало взглядов. Пэм в длинном шелковом платье цвета слоновой кости от Aelis Couture выглядела как невинный ангел, пишет Fabiosa.

Простой, и, в то же время, роскошный наряд на одно плечо удачно дополнили золотистые лодочки и крупные серьги с бриллиантами.

Памела с минимумом макияжа поразила поклонников невероятно юным и естественным обликом.

Она выглядит просто потрясающе! Нет слов!

Правда, мнения относительно ангельского образа Андерсон разделились.

Одним фанатам актрисы этот наряд сразу пришелся по душе, а вот другие посчитали, что его фасон был неподходящим для зрелой женщины и не смог подчеркнуть несомненные достоинства звезды.

Напомним, что раньше Андерсон предпочитала более откровенные наряды и яркий макияж.