Изменщицы и лгуньи: самые неверные женщины по знаку Зодиака

Стереотипное мнение гласит о том, что изменщиками чаще оказываются мужчины, и тому есть много причин. Тем не менее не является редкостью и женская неверность, а астрологи полагают, что наиболее склонны к ней представительницы этих четырех знаков Зодиака, пишет Fabiosa.
1. Овны
Женщина-Овен – душа компании, она любит быть в центре внимания и готова к самым кардинальным переменам, которые могли бы удовлетворить эту ее страсть. Представительницы этого знака не придают измене слишком большое значение, часто это – всего лишь новый опыт. Тем не менее, когда они искренне любят своих партнеров и находят в них все, к чему стремятся, Овны преданы до конца.
Они не слишком романтичны и не сильны в выражении своих чувств, но бездумный риск – не для них. Скука и отчаяние – два фактора, которые заставляют их пытаться вновь почувствовать себя «живыми».
2. Львы
Очаровательные Львы доминируют в отношениях, им необходимо признание и восхищение. Они не склонны обманывать партнеров в течение длительного времени. Если женщины-Львы решаются на измену, у них есть для этого более чем веские причины.
В частности, неудовлетворенные амбиции или недостаточное обожание. Часто интрига на стороне для них – способ привлечь к себе внимание. Но если они стремятся сохранить отношения, то это – действительно самый крайний выход. Основная сложность заключается в том, что Львы не склонны показывать чувства. Понять, что они чем-то недовольны в отношениях, иногда получается слишком поздно.
3. Тельцы
Девушки-Тельцы верят в настоящую любовь. Изменив, они не станут скрывать этого от партнеров, но и стремится сохранить отношения не будут. Для них интимная близость сродни духовной, а душевный и бытовой комфорт – большие ценности. Тельцы не могут быть рядом с нелюбимыми людьми и ищут желаемое на стороне. Вместе с тем измена вызывает в них глубокое чувство вины – они не хотят предавать, как и быть обманутыми.
Угроза комфорту – еще одна причина, по которой Телец может искать утешение в другом месте. Они любят спокойствие, уют, красивые и дорогие вещи, а также «приличных людей». Жизнь со скандалистами, любящими сцены ревнивцами и равнодушными к обстановке в доме неряхами – не для них.
4. Рыбы
Романтичные Рыбы часто находятся в поисках неизведанных страстей. Они живут в своих грезах и временами теряют связь с реальностью, идеализируя потенциального партнера. Обжегшись в новых отношениях, они могут продолжать строить старые, тщательно скрывая факт измены и стремясь загладить вину любыми способами. Если тайное все же становится явным, именно союзы с Рыбами, которые партнеры решают сохранить, оказываются одними из самых счастливых.
Толкнуть их на неверность может банальная неуверенность в спутнике. Рыбам необходим человек, способный понять их тонкую душевную организацию и не позволять им слишком углубляться в вымышленные миры.
Женская неверность не хуже и не лучше мужской, ведь в любом случае оправдать и простить ее тяжело. Мы привыкли думать, что прекрасные дамы более жертвенны и терпеливы, поэтому отношения на стороне для них не очень характерны. Но так ли это на самом деле? Что скажете вы: есть ли среди ваших знакомых представительницы этих знаков и так ли уж они спокойно относятся к изменам, как полагают астрологи?