Худеете, а животик остается? Семь причин, почему так происходит

Причина №1 - Стресс

Кортизол, гормон стресса, играет роль в формировании центральной жировой ткани (жира на животе), поэтому, если вы часто находитесь в напряженном состоянии, не удивляйтесь, что ваш животик никуда не исчезает. Сперва нужно исключить стрессовые факторы, пишет Fabiosa.

Причина №2 - Сахар

Диета с высоким содержанием сахара может привести к быстрому "прилипанию" жира на животе, даже если вы ограничиваете калории и пытаетесь сбросить вес. Сахар - ваш сильный враг!

Причина №3 - Недавние роды

Гормонам нужно время, чтобы снова прийти в норму, поэтому, если вы недавно родили, нужно потерпеть и заниматься физическими нагрузками. Постепенно растянутая область живота придет в норму, и вы снова сможете наслаждаться упругим животиком.

Причина №4 - Недостаток сна

Недостаток сна может негативно повлиять на баланс кортизола. Если вы страдаете от бессонницы, то сперва можно попробовать обратиться к медитации, успокоительной музыке перед сном, а если не поможет - проконсультироваться с врачом, чтобы он прописал вам лекарство, которое поможет хорошо засыпать.

Причина №5 - Вздутие

Если выпячивание живота сопровождается спазмами, проблемами с дыханием и кишечником, вероятно, виновата пищеварительная система, которая может выглядеть и чувствовать себя намного хуже, чем вам кажется. Если вы страдаете от частого вздутия, то избегайте употребления фруктов после еды, так как фрукты могут вызвать брожение пищи в желудке, что приведет к вздутию живота и большому количеству газа.

Причина №6 - Возраст

Грустный пункт, но с возрастом снижается скорость метаболизма или количество калорий, необходимых организму для нормального функционирования. Поэтому важно следить за рационом своего питания, чтобы метаболизм не играл против вас.

Причина №7 - Менопауза

В период менопаузы выработка гормонов эстрогена и прогестерона замедляется. Тем временем уровень тестостерона также начинает падать, но более медленными темпами. Этот сдвиг в гормонах удерживает вес в области живота.