Худеете, а животик остается? Семь причин, почему так происходит

Для большинства женщин фигура - это святое. Даже если сложно отказаться от любимых булочек, все равно всегда болезненно видеть на весах новые килограммы. Но как быть тем девушкам, которые даже при стройном телосложениивсе никак не могут избавиться от очевидного животика? В жизни есть и спорт, и правильное питание, а нижняя складочка все равно не хочет покидать хозяйку. Мы решили Выясняем, в чем же причина.
Причина №1 - Стресс
Кортизол, гормон стресса, играет роль в формировании центральной жировой ткани (жира на животе), поэтому, если вы часто находитесь в напряженном состоянии, не удивляйтесь, что ваш животик никуда не исчезает. Сперва нужно исключить стрессовые факторы, пишет Fabiosa.
Причина №2 - Сахар
Диета с высоким содержанием сахара может привести к быстрому "прилипанию" жира на животе, даже если вы ограничиваете калории и пытаетесь сбросить вес. Сахар - ваш сильный враг!
Причина №3 - Недавние роды
Гормонам нужно время, чтобы снова прийти в норму, поэтому, если вы недавно родили, нужно потерпеть и заниматься физическими нагрузками. Постепенно растянутая область живота придет в норму, и вы снова сможете наслаждаться упругим животиком.
Причина №4 - Недостаток сна
Недостаток сна может негативно повлиять на баланс кортизола. Если вы страдаете от бессонницы, то сперва можно попробовать обратиться к медитации, успокоительной музыке перед сном, а если не поможет - проконсультироваться с врачом, чтобы он прописал вам лекарство, которое поможет хорошо засыпать.
Причина №5 - Вздутие
Если выпячивание живота сопровождается спазмами, проблемами с дыханием и кишечником, вероятно, виновата пищеварительная система, которая может выглядеть и чувствовать себя намного хуже, чем вам кажется. Если вы страдаете от частого вздутия, то избегайте употребления фруктов после еды, так как фрукты могут вызвать брожение пищи в желудке, что приведет к вздутию живота и большому количеству газа.
Причина №6 - Возраст
Грустный пункт, но с возрастом снижается скорость метаболизма или количество калорий, необходимых организму для нормального функционирования. Поэтому важно следить за рационом своего питания, чтобы метаболизм не играл против вас.
Причина №7 - Менопауза
В период менопаузы выработка гормонов эстрогена и прогестерона замедляется. Тем временем уровень тестостерона также начинает падать, но более медленными темпами. Этот сдвиг в гормонах удерживает вес в области живота.
Если в вашей жизни присутствует один или больше вышеуказанных факторов, тогда теперь вам известна причина появления животика. Поработайте в этом направлении и есть все шансы наконец-то избавиться от надоедливой складочки.